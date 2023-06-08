Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Pesepakbola Bintang, Ini Pemain yang Punya Trofi Lengkap di Kompetisi Antarklub dan Antarnegara Eropa

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |10:59 WIB
Bukan Pesepakbola Bintang, Ini Pemain yang Punya Trofi Lengkap di Kompetisi Antarklub dan Antarnegara Eropa
West Ham United juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMAIN yang punya trofi lengkap di kompetisi antarklub dan antarnegara Eropa akan diulas Okezone. Menariknya, pemain yang berhasil mengukir prestasi fantastis itu bukanlah sosok pesepakbola bintang dunia.

Ia adalah Emerson Palmieri. Dilansir dari cuitan akun pakar sepakbola Eropa, @fabrizioromano, Palmieri tercatat telah meraih lima gelar juara di kompetisi UEFA.

Emerson Palmieri

Emerson Palmieri pernah menjuarai Liga Eropa pada 2018-2019 bersama Chelsea. Lalu, pada musim 2020-2021, bek asal Italia itu meraih gelar juara di ajang Liga Champions bersama Chelsea juga. Pada 2021 juga, Emerson Palmieri angkat trofi juara UEFA Super Cup bersama Chelsea juga.

Di level tim nasional, Emerson Palmieri juga bersinar. Dia pernah membawa Timnas Italia menjuarai ajang Euro 2020 usai mengalahkan Inggris dalam adu penalti yang berakhir dengan skor 3-2.

Teranyar, Emerson Palmieri berhasil menambah koleksi gelar juaranya dalam kompetisi UEFA kala membela West Ham United. Gelar juara itu didapat di ajang Liga Konferensi Eropa 2022-2023.

