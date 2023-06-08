Profil Inter Miami, Klub Milik David Beckham yang Berhasil Amankan Jasa Lionel Messi

PROFIL Inter Miami, klub milik David Beckham yang berhasil amankan jasa Lionel Messi akan dibahas Okezone di artikel ini. The Herons -julukan Inter Miami- menjadi pelabuhan baru Lionel Messi usai berpisah dengan Paris Saint-Germain (PSG) karena kontraknya berakhir pada 30 Juni 2023.

Inter Miami sendiri telah mengkonfirmasi dengan mengunggah video tentang kedatangan Lionel Messi di akun Twitter resminya, @InterMiamiCF, Kamis (8/6/2023) dini hari WIB. Namun, belum dijelaskan secara detail mengenai kontrak hingga gaji sang megabintang asal Argentina itu.

Sekarang yang jadi pertanyaan publik sepakbola, seperti apa profil Inter Miami yang sukses meminang Lionel Messi usai mengalahkan Barcelona hingga klub tajir Arab Saudi, Al Hilal? Inter Miami memiliki nama lengkap Club Internacional de Fútbol Miami.

Namun, dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Inter Miami CF atau hanya Inter Miami saja. The Herons merupakan klub sepakbola profesional Amerika Serikat yang berbasis di Miami, Florida dan berkompetisi di Major League Soccer (MLS) sejak musim 2020.

Inter Miami memainkan pertandingan kandang mereka di Stadion Inter Miami CF, tempat bekas Stadion Lockhart. Inter Miami memainkan pertandingan perdana mereka pada tanggal 1 Maret 2020 lalu melawan Los Angeles FC, yang mana mereka mengalami kekalahan 0-1.

Inter Miami dimiliki oleh legenda Manchester United yakni David Beckham sejak 2018 lalu. David Beckham mendapat hak atas waralaba klub MLS ini setelah membayar uang senilai 25 juta dolar AS kepada pihak penyelenggara liga.