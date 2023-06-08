Media Malaysia Sebut Timnas Malaysia Turunkan Skuad Terbaik di FIFA Matchday Juni 2023, Sindir Timnas Indonesia U-22?

Timnas Malaysia disebut turun dengan skuad terbaik di FIFA Matchday Juni 2023. (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)

MEDIA Malaysia dalam hal ini akun media Malaysia @ekorharimaumalaya, menyebut Timnas Malaysia menurunkan skuad terbaik untuk tampil di dua laga FIFA Matchday Juni 2023 kontra Kepulauan Solomon dan Papua Nugini. Bahkan akun di atas mengibaratkan skuad ini setinggi surga.

“Nahh… baru ini lapis surga tertinggi (skuad utama) dari skuad yang kita punya,” tulis akun @ekorharimaumalaya.

Unggahan akun @ekorharimaumalaya pun mengundang reaksi netizen Indonesia. Mereka bertanya apakah ini benar skuad utama atau cuma pelapis.

“Ini tim A apa tim B,” tulis akun Instagram @rohimtara6913, mengomentari unggahan akun @ekorharimaumalaya.

“Tergantung bang. Kalau menang ini dibilangnya tim A, kalau kalah tim B,” tulis akun @akhaaiyy menimpali komentar akun @rohimtara6913.

Pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan-gon, memang baru saja memanggil 27 pemain untuk mengarungi FIFA Matchday Juni 2023. Hampir seluruh pemain terbaik dibawa Kim Pan-gon. Skuad Harimau Malaya –julukan Timnas Malaysia– hanya minus Dion Cools yang absen karena akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat.