Suporter Jepang Puji Pratama Arhan Setinggi Langit Setelah Jadi Man of The Match di Tokyo Verdy

SUPORTER Jepang puji Pratama Arhan setinggi langit setelah jadi man of the match (MoTM) di Tokyo Verdy. Mereka terpukau dengan penampilan gemilang bek kiri Timnas Indonesia itu saat membela Tokyo Verdy di Emperors Cup 2023.

Pratama Arhan diturunkan sebagai starter ketika Tokyo Verdy mengalahkan Thespakusatsu Gunma dengan skor 2-1 dalam kompetisi Emperors Cup 2023 alias Piala Kaisar 2023. Pertandingan tersebut digelar di Ajinomoto Field Nishigaoka, Tokyo, pada Rabu 7 Juni 2023.

Pada laga itu, Pratama Arhan mendapat kesempatan bermain sejak menit awal pertandingan. Ini merupakan momen langka pemain 21 tahun itu lantaran tampil penuh untuk Tokyo Verdy setelah setahun tidak pernah terlihat di daftar susunan pemain.

Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Pratama Arhan pun menunjukkan kualitasnya sehingga sukses mencuri perhatian. Meski tidak mencetak gol, eks pemain PSIS Semarang itu berhasil mencetak satu assist di laga tersebut.

Sebelumnya, Tokyo Verdy sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-36 karena gol bunuh diri. Namun, Goki Yamada mampu menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama tepatnya pada menit ke-44.

Pada menit ke-83, Pratama Arhan melakukan lemparan jarak jauh yang biasa digunakan kala membela Timnas Indonesia. Berkat lemparan Pratama Arhan, salah satu pemain Thespakusatsu Gunma pun mencetak gol bunuh diri sehingga Tokyo Verdy menang dengan skor 2-1.

Selepas pertandingan, Tokyo Verdy memuji Pratama Arhan yang menjadi pahlawan sekaligus man of the match pada laga tersebut. Bahkan, klub kasta kedua Liga Jepang itu terpukau dengan penampilan bek kiri Timnas Indonesia itu.

"Pahlawan hari ini adalah Arhan," tulis Tokyo Verdy dalam unggahan di Instagram resminya, dikutip Kamis (8/6/2023).

"Dia menunjukkan permainan agresif dalam pertandingan resmi pertama dalam waktu yang lama, dan menciptakan kehebohan yang berujung pada gol kemenangan dengan spesialisasi lemparan jauhnya," tambah Tokyo Verdy.