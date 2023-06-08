Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Suporter Jepang Puji Pratama Arhan Setinggi Langit Setelah Jadi Man of The Match di Tokyo Verdy

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |10:26 WIB
Suporter Jepang Puji Pratama Arhan Setinggi Langit Setelah Jadi Man of The Match di Tokyo Verdy
Pratama Arhan kala membela Tokyo Verdy. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

SUPORTER Jepang puji Pratama Arhan setinggi langit setelah jadi man of the match (MoTM) di Tokyo Verdy. Mereka terpukau dengan penampilan gemilang bek kiri Timnas Indonesia itu saat membela Tokyo Verdy di Emperors Cup 2023.

Pratama Arhan diturunkan sebagai starter ketika Tokyo Verdy mengalahkan Thespakusatsu Gunma dengan skor 2-1 dalam kompetisi Emperors Cup 2023 alias Piala Kaisar 2023. Pertandingan tersebut digelar di Ajinomoto Field Nishigaoka, Tokyo, pada Rabu 7 Juni 2023.

Pratama Arhan

Pada laga itu, Pratama Arhan mendapat kesempatan bermain sejak menit awal pertandingan. Ini merupakan momen langka pemain 21 tahun itu lantaran tampil penuh untuk Tokyo Verdy setelah setahun tidak pernah terlihat di daftar susunan pemain.

Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Pratama Arhan pun menunjukkan kualitasnya sehingga sukses mencuri perhatian. Meski tidak mencetak gol, eks pemain PSIS Semarang itu berhasil mencetak satu assist di laga tersebut.

Sebelumnya, Tokyo Verdy sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-36 karena gol bunuh diri. Namun, Goki Yamada mampu menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama tepatnya pada menit ke-44.

Pada menit ke-83, Pratama Arhan melakukan lemparan jarak jauh yang biasa digunakan kala membela Timnas Indonesia. Berkat lemparan Pratama Arhan, salah satu pemain Thespakusatsu Gunma pun mencetak gol bunuh diri sehingga Tokyo Verdy menang dengan skor 2-1.

Selepas pertandingan, Tokyo Verdy memuji Pratama Arhan yang menjadi pahlawan sekaligus man of the match pada laga tersebut. Bahkan, klub kasta kedua Liga Jepang itu terpukau dengan penampilan bek kiri Timnas Indonesia itu.

"Pahlawan hari ini adalah Arhan," tulis Tokyo Verdy dalam unggahan di Instagram resminya, dikutip Kamis (8/6/2023).

"Dia menunjukkan permainan agresif dalam pertandingan resmi pertama dalam waktu yang lama, dan menciptakan kehebohan yang berujung pada gol kemenangan dengan spesialisasi lemparan jauhnya," tambah Tokyo Verdy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/11/1659255/asean-u16-boys-futsal-championship-2025-digelar-nonton-aksi-tim-muda-di-vision-fze.webp
ASEAN U16 Boy's Futsal Championship 2025 Digelar, Nonton Aksi Tim Muda di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/janice_tjen_kiri_dan_aldila_sutjiadi_menunjukkan.jpg
Tim Tenis Indonesia Sabet 3 Emas SEA Games 2025, Aldila Sutjiadi Cs Diguyur Bonus Tambahan Rp700 Juta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement