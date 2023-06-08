Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pernyataan Pratama Arhan Setelah Jadi Pemain Terbaik Laga Tokyo Verdy vs Thespakusatsu Gunma di Emperors Cup 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |10:15 WIB
Pernyataan Pratama Arhan Setelah Jadi Pemain Terbaik Laga Tokyo Verdy vs Thespakusatsu Gunma di Emperors Cup 2023
Pratama Arhan jadi pahlawan kemenangan Tokyo Verdy di Babak Kedua Emperos Cup 2023. (Foto: Instagram/tokyo_verdy)
PENGGAWA Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Pratama Arhan tampil luar biasa kala menjadi pemain terbaik pada laga Tokyo Verdy vs Thespakusatsu Gunma di Emperors Cup 2023, Rabu 7 Juni 2023. Usai laga, Pratama Arhan pun menyampaikan perasaannya yang amat senang karena berhasil tampil baik sekaligus membantu Tokyo Verdy menang dan lolos ke babak selanjutnya.

Ya, Arhan memang menjadi pahlawan kemenangan Tokyo Verdy atas Gunma dengan skor 2-1 di babak kedua Emperors Cup 2023 tersebut. Sebab berkat lemparan ke dalamnya yang menusuk ke mulut gawang Gunma, gol pun akhirnya tercipta.

Lemparan Arhan yang terlalu kencang membuat bek Gunma gagal mengantisipasi bola tersebut dan justru masuk ke dalam gawang sendiri. Berkat gol lemparan Arhan di menit 83 itulah, Tokyo Verdy pun menang 2-1 dan memastikan diri lolos ke babak ketiga Emperors Cup 2023.

Usai laga, Arhan merasa senang karena para pemain Tokyo Verdy dapat bermain baik dan sukses mengikuti keputusan pelatih. Arhan pun turut senang karena mampu membantu klubnya meraih kemenangan berkat kemampuannya langsung.

Pratama Arhan

“Tadi pemain sudah sangat baik, menjalankan instruksi pelatih dengan sangat baik. Kita sangat kompak walaupun kebobolan satu, tapi permainan sangat baik,” jelas Pratama Arhan usai laga, dikutip dari akun tiktok @garudanusantaraofficial, Kamis (8/6/2023).

“Ya, menurut saya itu sangat baik (terkait lemparan ke dalamnya) karena kelebihan saya di situ. Jadi, saya keluarin semua kemampuan saya, kelebihan saya, untuk membantu tim untuk menang,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
