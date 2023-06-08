Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berawal dari Mimpi, David Beckham Akhirnya Resmi Bawa Lionel Messi ke Inter Miami!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |10:14 WIB
Berawal dari Mimpi, David Beckham Akhirnya Resmi Bawa Lionel Messi ke Inter Miami!
David Beckham (kanan) akhirnya bisa membawa Lionel Messi gabung Inter Miami. (Foto: REUTERS)
A
A
A

BERAWAL dari mimpi, David Beckham akhirnya resmi membawa Lionel Messi ke Inter Miami. Pada Agustus 2021 lalu, pemilik klub Inter Miami itu sempat dikabarkan ingin memboyong La Pulga -julukan Lionel Messi- ke Major League Soccer (MLS) alias Liga Amerika Serikat pada 2023.

Menurut laporan Football Espana, David Beckham saat itu sedang menjalani proyek ambisius untuk mendatangkan nama-nama besar termasuk Lionel Messi ke Inter Miami dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan, pihak Inter Miami telah menemui La Pulga saat menjalani liburan di Kota Miami pada 2021.

David Beckham

(David Beckham (tengah) akhirnya bisa membawa Lionel Messi (kiri) ke Inter Miami)

Kala itu, David Beckham cukup percaya diri bisa mendatangkan Lionel Messi pada 2023 agar mampu bersaing di MLS pada musim-musim berikutnya. Legenda Manchester United itu dan Inter Miami tak goyah dan terus mengusahakan kepindahan Lionel Messi ke MLS ketika kontrak sang pemilik tujuh gelar Ballon d'Or itu di PSG akan berakhir.

Kini, mimpi David Beckham mendatangkan Lionel Messi ke MLS telah terwujud. The Herons -julukan Inter Miami- resmi menjadi klub baru Lionel Messi setelah sang megabintang asal Argentina itu berpisah dengan Paris Saint-Germain (PSG) karena kontraknya berakhir pada 30 Juni 2023.

Inter Miami pun mengonfirmasinya dengan mengunggah video tentang transfer Lionel Messi di akun Twitter resminya, @InterMiamiCF, Kamis (8/6/2023) dini hari WIB. Namun, belum dijelaskan secara detail mengenai kontrak hingga gaji sang megabintang asal Argentina tersebut.

Satu hal yang pasti, video berdurasi 30 detik itu isinya mengumumkan transfer Lionel Messi ke Inter Miami. Dalam video tersebut, klub MLS itu memuat berita rumor transfer pemilik tujuh gelar Ballon dOr itu ke banyak klub, mulai dari kembali ke Barcelona, Al Hilal, hingga Inter Miami.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
