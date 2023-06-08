Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Raup Rp3,7 Triliun dan Bawa Lionel Messi ke Inter Miami, David Beckham Pebisnis Olahraga Tersukses dalam Sejarah!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |10:04 WIB
Raup Rp3,7 Triliun dan Bawa Lionel Messi ke Inter Miami, David Beckham Pebisnis Olahraga Tersukses dalam Sejarah!
David Beckham (tengah) berhasil membawa Lionel Messi ke Inter Miami. (Foto: Instagram/@intermiami)
PAKAR olahraga dan bisnis, Joe Pompliano, menyebut David Beckham sebagai pebisnis olahraga tersukses dalam sejarah. Penilaian Joe Pompliano itu muncul karena David Beckham untung besar dalam segi pendapatan semenjak meluncurkan Inter Miami pada 2018. Ditambah lagi, David Beckham selaku pemilik klub baru saja membawa Lionel Messi ke Inter Miami.

“David Beckham pindah ke MLS merupakan salah satu bisnis olahraga tersukses dalam sejarah. Ia mendapatkan USD255 juta (Rp3,7 triliun) dalam lima tahun. Membeli Inter Miami hanya dengan USD25 juta dan kini harga klub tersebut bernilai USD600 juta,” kata Joe Pompliano di akun Twitter-nya, @joepompliano.

David Beckham

(David Beckham untung besar semenjak meluncurkan Inter Miami pada 2018)

“Sekarang, Inter Miami mendapatkan Lionel Messi yang bisa mendorong klub memiliki nilai mencapai USD1 miliar! Sempurna dan luar biasa,” lanjut Joe Pompliano.

Sejak meluncurkan Inter Miami pada 2018, David Beckham memiliki mimpi. Ia berhasrat membawa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo ke Inter Miami.

“Jika Anda melihat Leo (Messi) dan Cristiano (Ronaldo) masih bermain, bahkan sudah di pengujung karier, saya tidak melihat itu akhir bagi mereka. Mereka telah bermain di level tertinggi dalam waktu yang lama, dan sulit melihat mereka berganti klub. Namun, mari kita lihat,” kata Beckham mengutip dari Sky Sports.

Kemudian pada 2021, David Beckham menegaskan lagi mencoba mendatangkan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo pada musim panas 2023. Pada akhirnya, mimpi itu menjadi kenyataan pada musim panas 2023, tepatnya mendaratkan Lionel Messi.

