HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketum PSSI Erick Thohir Diprediksi Bertemu Thom Haye dan Mees Hilgers di Belanda

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |09:55 WIB
Ketum PSSI Erick Thohir Diprediksi Bertemu Thom Haye dan Mees Hilgers di Belanda
Erick Thohir tengah berada di Jerman saat ini. (Foto: Instagram/@erickthohir)
KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, tengah bertolak ke Jerman untuk melakukan kerja sama dengan Federasi Sepakbola Jerman (DFB). Namun, kepergian Erick Thohir ke benua Biru itu diprediksi bukan hanya untuk agenda itu saja.

Erick Thohir diprediksi juga akan bertemu sejumlah pemain keturunan Indonesia. Mereka adalah Thom Haye dan Mees Hilgers yang berada di Belanda.

Erick Thohir

Prediksi ini disampaikan sejumlah pihak, salah satunya akun Twitter @FT_IDN. Sejumlah alasan melatarbelakangi munculnya prediksi itu.

“Sangat yakin beliay tidak hanya ke Frankfurt. Jerman-Belanda sangat dekat, ada beberapa kota yang bisa dikunjungi pak ketum untuk melihat pemain diaspora,” tulis akun @FT_IDN di Twitter.

“Apalagi ada beberapa pemain yang kabarnya dibidik STY (Shin Tae-yong). Jangan tanya STY dan Jin sekarang ada di mana,” lanjutnya.

