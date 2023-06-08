Lionel Messi Gabung Inter Miami, Harga Tiket Pertandingan Melonjak hingga 16 Kali Lipat!

LIONEL Messi gabung Inter Miami, harga tiket pertandingan melonjak hingga 16 kali lipat! Sekadar diketahui, La Pulga -julukan Lionel Messi- resmi bergabung dengan Inter Miami, klub yang berkompetisi di Major League Soccer (MLS), Amerika Serikat.

Kepastian itu diumumkan oleh Inter Miami dengan mengunggah video tentang kedatangan Lionel Messi di akun Twitter resminya, @InterMiamiCF, Kamis (8/7/2023) dini hari WIB. Namun, belum dijelaskan secara detail mengenai kontrak hingga gaji sang megabintang asal Argentina itu.

Tentunya, ini menjadi kabar gembira bagi pencinta sepakbola Amerika Serikat khususnya fans Inter Miami. Namun, para penggemar yang ingin melihat Lionel Messi mungkin harus membayar sejumlah uang untuk melihatnya bermain secara langsung.

Dengan bergabungnya Lionel Messi ke Inter Milan untuk bermain di MLS, harga untuk pertandingan Inter Miami melonjak di seluruh liga. Mengutip dari Bleacher Report, harga tiket pertandingan melonjak hingga 16 kali lipat!

Tercatat, tiket termurah untuk pertandingan Inter Miami pada 21 Juli 2023 nanti sebelum mendatangkan Lionel Messi hanya 29 dolar AS atau sekira Rp431 ribu. Setelah Lionel Messi bergabung, tiket termurah dijual seharga 467 dolar AS atau sekira Rp6,9 juta.

Sementara itu, penggemar sepakbola di California Selatan berada di jalur yang tepat untuk melihat Lionel Messi setidaknya sekali musim ini saat juara bertahan Piala MLS, LAFC menjamu tim baru Lionel Messi, Inter Miami, pada Minggu, 3 September 2023.