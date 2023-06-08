Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mural Raksasa Lionel Messi Terpampang di Amerika Serikat Usai Resmi Gabung Inter Miami

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |09:20 WIB
Mural Raksasa Lionel Messi Terpampang di Amerika Serikat Usai Resmi Gabung Inter Miami
Mural Lionel Messi sudah nampang di Amerika Serikat. (Foto: Instagram/@brfootball)
A
A
A

MURAL alias lukisan dinding raksasa Lionel Messi terpampang di Miami, Amerika Serikat usai resmi gabung Inter Miami. Sekadar diketahui, The Herons -julukan Inter Miami- menjadi klub baru Lionel Messi setelah sang megabintang asal Argentina itu berpisah dengan Paris Saint-Germain (PSG) karena kontraknya berakhir pada 30 Juni 2023.

Inter Miami pun mengonfirmasi dengan mengunggah video tentang transfer Lionel Messi di akun Twitter resminya, @InterMiamiCF, Kamis (8/6/2023) dini hari WIB. Namun, belum dijelaskan secara detail mengenai kontrak hingga gaji sang megabintang asal Argentina tersebut.

Mural Lionel Messi

Satu hal yang pasti, video berdurasi 30 detik itu isinya mengumumkan transfer Lionel Messi ke Inter Miami. Dalam video tersebut, klub MLS itu memuat berita rumor transfer pemilik tujuh gelar Ballon dOr itu ke banyak klub, mulai dari kembali ke Barcelona, Al Hilal, hingga Inter Miami.

Pada akhir video, terdapat logo M dari Inter Miami berwarna merah muda, ditambah huruf Ssi dengan spasi berada di antaranya. Itu artinya, merupakan sebuah pesan bahwa Lionel Messi sebentar lagi akan datang ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan Inter Miami.

Berita kedatangan Lionel Messi ke Inter Miami jelas membuat penggemar olahraga Florida Selatan itu sangat senang. Terbukti, mereka tidak butuh waktu lama untuk melukis mural di dinding restoran Fiorito, Miami, Argentina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/11/1659247/media-thailand-sebut-sea-games-2025-jadi-event-olahraga-paling-mengecewakan-dalam-sejarah-scg.webp
Media Thailand Sebut SEA Games 2025 Jadi Event Olahraga Paling Mengecewakan dalam Sejarah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/atlet_lari_nasional_robi_syianturi_melelang_sepatu.jpg
Sepatu Emas SEA Games Robi Syianturi Dibeli Raffi Ahmad Rp150 Juta untuk Pembangunan Masjid di Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement