Mural Raksasa Lionel Messi Terpampang di Amerika Serikat Usai Resmi Gabung Inter Miami

MURAL alias lukisan dinding raksasa Lionel Messi terpampang di Miami, Amerika Serikat usai resmi gabung Inter Miami. Sekadar diketahui, The Herons -julukan Inter Miami- menjadi klub baru Lionel Messi setelah sang megabintang asal Argentina itu berpisah dengan Paris Saint-Germain (PSG) karena kontraknya berakhir pada 30 Juni 2023.

Inter Miami pun mengonfirmasi dengan mengunggah video tentang transfer Lionel Messi di akun Twitter resminya, @InterMiamiCF, Kamis (8/6/2023) dini hari WIB. Namun, belum dijelaskan secara detail mengenai kontrak hingga gaji sang megabintang asal Argentina tersebut.

Satu hal yang pasti, video berdurasi 30 detik itu isinya mengumumkan transfer Lionel Messi ke Inter Miami. Dalam video tersebut, klub MLS itu memuat berita rumor transfer pemilik tujuh gelar Ballon dOr itu ke banyak klub, mulai dari kembali ke Barcelona, Al Hilal, hingga Inter Miami.

Pada akhir video, terdapat logo M dari Inter Miami berwarna merah muda, ditambah huruf Ssi dengan spasi berada di antaranya. Itu artinya, merupakan sebuah pesan bahwa Lionel Messi sebentar lagi akan datang ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan Inter Miami.

Berita kedatangan Lionel Messi ke Inter Miami jelas membuat penggemar olahraga Florida Selatan itu sangat senang. Terbukti, mereka tidak butuh waktu lama untuk melukis mural di dinding restoran Fiorito, Miami, Argentina.