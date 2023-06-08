Menggila di Laga Tokyo Verdy, Lemparan ke Dalam Pratama Arhan Ancam Gawang Timnas Argentina

PENAMPILAN Pratama Arhan saat membela Tokyo Verdy menjadi pusat perhatian netizen, khususnya para pencinta sepakbola Indonesia. Banyak netizen Tanah Air yang memuji aksi Arhan hingga percaya pemain berusia 21 tahun tersebut bisa membantu Tim Nasional (Timnas) Indonesia menang atas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023.

Ya, Pratama Arhan memang tampil luar biasa kala dipercaya masuk ke dalam line-up Tokyo Verdy vs Thespakusatsu Gunma di babak kedua Emperos Cup 2023, Rabu 7 Juni 2023. Berkat bantuan Arhan, Tokyo Verdy dapat meraih kemenangan.

Awalnya, Arhan dan kawan-kawan menjadi tim yang lebih dulu tertinggal 0-1 gara-gara kebobolan di menit 36. Namun, gol Goki Yamada dapat membuat pertandingan di Stadion Ajinomoto Nishigaoka kembali sama kuat 1-1 pada menit 42.

Lalu ketika laga nyaris berakhir, Arhan pun hadir bak pahlawan. Ia yang dipercaya untuk melakukan lemparan ke dalam berhasil menjebol jala gawang Gunma.

Tentunya Tokyo Verdy sudah tahu betul kemampuan Arhan dalam hal lemparan ke dalam. Karena itu pada menit 83, Arhan dipercaya melakukan lemparan ke dalam yang berujung gol.

Berawal dari lemparan jauh Arhan dari sisi kanan pertahanan Gunma, bola melaju kencang tepat ke mulut gawang lawan Tokyo Verdy tersebut. Bola pun sejatinya coba dialihkan oleh bek Gunma, namun pergerakan bola justru masuk ke dalam gawang sendiri.