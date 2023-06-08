Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menggila di Laga Tokyo Verdy, Lemparan ke Dalam Pratama Arhan Ancam Gawang Timnas Argentina

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |08:43 WIB
Menggila di Laga Tokyo Verdy, Lemparan ke Dalam Pratama Arhan Ancam Gawang Timnas Argentina
Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENAMPILAN Pratama Arhan saat membela Tokyo Verdy menjadi pusat perhatian netizen, khususnya para pencinta sepakbola Indonesia. Banyak netizen Tanah Air yang memuji aksi Arhan hingga percaya pemain berusia 21 tahun tersebut bisa membantu Tim Nasional (Timnas) Indonesia menang atas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023.

Ya, Pratama Arhan memang tampil luar biasa kala dipercaya masuk ke dalam line-up Tokyo Verdy vs Thespakusatsu Gunma di babak kedua Emperos Cup 2023, Rabu 7 Juni 2023. Berkat bantuan Arhan, Tokyo Verdy dapat meraih kemenangan.

Awalnya, Arhan dan kawan-kawan menjadi tim yang lebih dulu tertinggal 0-1 gara-gara kebobolan di menit 36. Namun, gol Goki Yamada dapat membuat pertandingan di Stadion Ajinomoto Nishigaoka kembali sama kuat 1-1 pada menit 42.

Lalu ketika laga nyaris berakhir, Arhan pun hadir bak pahlawan. Ia yang dipercaya untuk melakukan lemparan ke dalam berhasil menjebol jala gawang Gunma.

Tentunya Tokyo Verdy sudah tahu betul kemampuan Arhan dalam hal lemparan ke dalam. Karena itu pada menit 83, Arhan dipercaya melakukan lemparan ke dalam yang berujung gol.

Pratama Arhan

Berawal dari lemparan jauh Arhan dari sisi kanan pertahanan Gunma, bola melaju kencang tepat ke mulut gawang lawan Tokyo Verdy tersebut. Bola pun sejatinya coba dialihkan oleh bek Gunma, namun pergerakan bola justru masuk ke dalam gawang sendiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191582/john_herdman_akan_dikontrak_pssi_hingga_2030_dengan_gaji_fantastis-SDwB_large.jpg
John Herdman Disebut Latih Timnas Indonesia hingga 2030, Gajinya Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/11/1659247/media-thailand-sebut-sea-games-2025-jadi-event-olahraga-paling-mengecewakan-dalam-sejarah-scg.webp
Media Thailand Sebut SEA Games 2025 Jadi Event Olahraga Paling Mengecewakan dalam Sejarah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/31/davide_frattesi.jpg
Inter Milan Siap Lepas Davide Frattesi ke Juventus! Dibarter Khephren Thuram?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement