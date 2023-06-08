Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Fakta Lionel Messi Resmi Gabung Inter Miami, Nomor 1 Bukan karena Uang!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |08:16 WIB
5 Fakta Lionel Messi Resmi Gabung Inter Miami, Nomor 1 Bukan karena Uang!
5 Fakta Lionel Messi Resmi Gabung Inter Milan. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEBANYAK 5 fakta Lionel Messi resmi gabung Inter Miami akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti diketahui, La Pulga -julukan Lionel Messi- resmi bergabung dengan Inter Miami, klub yang berkompetisi di Major League Soccer (MLS).

Kepastian itu diumumkan langsung oleh Inter Miami dengan mengunggah video tentang kedatangan Lionel Messi di akun Twitter resminya, @InterMiamiCF, Kamis (8/6/2023) dini hari WIB. Namun, belum dijelaskan secara detail mengenai kontrak hingga gaji sang megabintang asal Argentina itu.

Terlepas dari hal itu, setidaknya ada sejumlah fakta yang mengiringi Lionel Messi resmi berlabuh ke Inter Miami. Lantas, apa sajakah fakta tersebut?

Berikut 5 Fakta Lionel Messi Resmi Gabung Inter Miami:

5. Barcelona Menghormati Keputusan Lionel Messi

Respons Barcelona soal Lionel Messi gabung Inter Miami

Barcelona memang sangat ingin mendatangkan kembali Lionel Messi meski gagal. Setelah mengetahui keputusan Lionel Messi memilih gabung Inter Miami, Barcelona pun menghormatinya. Bahkan, Blaugrana memberikan doa yang terbaik untuk mantan pemain legendarisnya itu.

"FC Barcelona mendoakan yang terbaik untuk Lionel Messi dalam fase profesional barunya," tulis pernyataan resmi Barcelona di laman mereka, dikutip Kamis (8/6/2023).

“Pada hari Senin, 5 Juni, Jorge Messi, ayah dan perwakilan sang pemain, memberi tahu Presiden Klub Joan Laporta tentang keputusan sang pemain untuk bergabung dengan Inter Miami, meskipun telah diajukan proposal dari Barcelona, dengan pertimbangan keinginan dari FC Barcelona dan Lionel Messi baginya untuk sekali lagi memakai Blaugrana," lanjut pernyataan Barcelona.

4. Lionel Messi Tolak Tawaran Fantastis dari Al Hilal

Lionel Messi

Sebelumnya, Al Hilal sempat memberi penawaran fantastis yakni gaji 600 juta euro per tahun. Angka tersebut tiga kali lipat lebih banyak dari gaji yang diterima sang rivalnya, Cristiano Ronaldo di Al Nassr.

Namun, Lionel Messi menolak tawaran fantastis dari Al Hilal itu. Nampaknya, La Pulga tidak tergiur dengan gaji yang tinggi. Kini, dia lebih memilih berseragam Inter Miami yang berkompetisi di Amerika Serikat.

Halaman:
1 2 3
      
