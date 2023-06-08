Juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023, David Moyes Raih Trofi Mayor Pertama sebagai Pelatih

WEST Ham United sukses menjadi juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023. Dengan begitu, pelatih The Hammers -julukan West Ham United, David Moyes, berhasil meraih trofi mayor pertama sebagai juru taktik selama kariernya di sepakbola.

Seperti diketahui, West Ham United keluar sebagai kampiun Liga Konferensi Eropa 2022-2023 usai mengalahkan Fiorentina dengan skor 2-1 di partai final. Laga tersebut dilangsungkan di Synot Tip Arena, Republik Ceko, pada Kamis (8/6/2023) dini hari WIB.

Gol-gol kemenangan West Ham dicetak melalui aksi pemain andalannya, S Benrahma (62' P) dan Jarrod Bowen (90'). Sementara itu, La Viola -julukan Fiorentina- hanya bisa membalas satu gol via Bonaventura pada menit ke-67.

Kemenangan ini membuat West Ham United berhak menyandang gelar pertamanya musim ini. Selain itu, kemenangan West Ham atas Fiorentina membuat mereka menjaga rekor tak terkalahkan di kompetisi Eropa musim ini.

Sejak memulai perjalanan di Liga Konferensi Eropa 2022-2023, tim besutan David Moyes itu belum pernah merasakan kekalahan. Tercatat, West Ham hanya menelan satu kali hasil imbang saat melawan Gent pada babak perempatfinal. Sisanya, tim asuhan Moyes itu menyapu laga dengan kemenangan.