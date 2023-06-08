Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shayne Pattynama Alami Cedera, Batal Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Palestina dan Argentina?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |07:39 WIB
Shayne Pattynama Alami Cedera, Batal Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Palestina dan Argentina?
Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Shayne Pattynama saat bela Viking FK. (Foto: Instagram/s.pattynama)
A
A
A

SHAYNE Pattynama alami cedera, batal tampil di laga Timnas Indonesia vs Palestina dan Argentina? Menurut laporan akun Instagram @idn_abroad, bek kiri Timnas Indonesia itu mengalami cedera saat memperkuat Viking FK di babak 32 besar NM Cup 2023 alias Piala FA-nya Norwegia.

Tepatnya ketika Viking FK bertandang ke kandang tim divisi 2 Norwegia, FC Fredrikstad FK pada Kamis (8/6/2023) dini hari WIB. Dalam laga tersebut, Shayne Pattynama bermain cukup solid di sepanjang pertandingan.

Sayangnya, Shayne Pattynama mendapat sedikit benturan dengan pemain lawan pada menit 76. Alhasil, bek naturalisasi Timnas Indonesia itu harus mengalami perawatan di pinggir lapangan dalam beberapa menit.

Kemudian, Shayne Pattynama sempat masuk ke lapangan untuk bermain kembali. Namun, di menit 79, pemain 24 tahun itu tidak dapat melanjutkan pertandingan dan harus diganti. Hal ini menjadi pertanda bahwa pemain keturunan Indonesia itu mengalami cedera yang cukup serius.

Erick Thohir bersama Shayne Pattynama

Meski begitu, Viking FK sukses meraih kemenangan 2-1 atas FC Fredrikstad FK sekaligus melangkah ke babak 16 besar NM Cup 2023. Ini merupakan pertandingan ke-13 Shayne Pattynama musim ini di seluruh kompetisi resmi.

Pada laga sebelumnya, pemain 24 tahun itu menunjukkan talentanya kala Viking FK menghadapi mantan klub Erling Haaland, Molde FK, Senin (5/6/2023) dalam lanjutan Liga Norwegia atau Eliteserien 2023 pekan ke-9. Viking FK sejatinya tumbang dengan skor 3-4 dari Molde FK.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/51/1659125/cabor-gagal-penuhi-target-sea-games-2025-akan-dihukum-kemenpora-termasuk-timnas-indonesia-u22-lia.webp
Cabor Gagal Penuhi Target SEA Games 2025 Akan Dihukum Kemenpora, Termasuk Timnas Indonesia U-22
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/janice_tjen_kiri_dan_aldila_sutjiadi_menunjukkan.jpg
Tim Tenis Indonesia Sabet 3 Emas SEA Games 2025, Aldila Sutjiadi Cs Diguyur Bonus Tambahan Rp700 Juta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement