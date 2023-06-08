Shayne Pattynama Alami Cedera, Batal Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Palestina dan Argentina?

SHAYNE Pattynama alami cedera, batal tampil di laga Timnas Indonesia vs Palestina dan Argentina? Menurut laporan akun Instagram @idn_abroad, bek kiri Timnas Indonesia itu mengalami cedera saat memperkuat Viking FK di babak 32 besar NM Cup 2023 alias Piala FA-nya Norwegia.

Tepatnya ketika Viking FK bertandang ke kandang tim divisi 2 Norwegia, FC Fredrikstad FK pada Kamis (8/6/2023) dini hari WIB. Dalam laga tersebut, Shayne Pattynama bermain cukup solid di sepanjang pertandingan.

Sayangnya, Shayne Pattynama mendapat sedikit benturan dengan pemain lawan pada menit 76. Alhasil, bek naturalisasi Timnas Indonesia itu harus mengalami perawatan di pinggir lapangan dalam beberapa menit.

Kemudian, Shayne Pattynama sempat masuk ke lapangan untuk bermain kembali. Namun, di menit 79, pemain 24 tahun itu tidak dapat melanjutkan pertandingan dan harus diganti. Hal ini menjadi pertanda bahwa pemain keturunan Indonesia itu mengalami cedera yang cukup serius.

Meski begitu, Viking FK sukses meraih kemenangan 2-1 atas FC Fredrikstad FK sekaligus melangkah ke babak 16 besar NM Cup 2023. Ini merupakan pertandingan ke-13 Shayne Pattynama musim ini di seluruh kompetisi resmi.

Pada laga sebelumnya, pemain 24 tahun itu menunjukkan talentanya kala Viking FK menghadapi mantan klub Erling Haaland, Molde FK, Senin (5/6/2023) dalam lanjutan Liga Norwegia atau Eliteserien 2023 pekan ke-9. Viking FK sejatinya tumbang dengan skor 3-4 dari Molde FK.