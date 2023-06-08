Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Alasan Lionel Messi Pindah ke Inter Miami pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Ditolak Barcelona

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |07:32 WIB
5 Alasan Lionel Messi Pindah ke Inter Miami pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Ditolak Barcelona
5 Alasan Lionel Messi Pindah ke Inter Miami pada Musim Panas 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

TERDAPAT 5 alasan Lionel Messi pindah ke Inter Miami pada musim panas 2023 akan dibahas Okezone di artikel Ini. Ya, Messi dipastikan pindah ke Liga Amerika Serikat (MLS) untuk bermain bersama Inter Miami.

Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Lionel Messi dan Inter Miami pada Kamis (8/6/2023) dini hari WIB. Tentu banyak yang penasaran, apa yang membuat Messi memutuskan bermain untuk klub yang dimiliki oleh David Beckham tersebut. Lantas apa saja alasannya?

Berikut 5 Alasan Lionel Messi Pindah ke Inter Miami pada Musim Panas 2023:

5. Kontrak di PSG Habis

Lionel Messi

Alasan utama Messi pindah ke Inter Miami karena memang kontraknya dengan Paris Saint-Germain (PSG) habis akhir Juni 2023 mendatang. Baik Messi dan PSG memutuskan untuk tak memperpanjang kontrak, sehingga mau tak mau La Pulga –julukan Messi– mencari tim baru.

Dari berbagai tim yang memberikannya penawaran, Messi memilih untuk pindah ke Inter Miami.

4. Tak Tertarik dengan Uang dari Klub Arab Saudi, Al Hilal

Lionel Messi

Seperti yang dikatakan sebelumnya, Messi sejatinya mendapatkan banyak sekali penawaran, termasuk dari klub Liga Arab Saudi, Al Hilal. Tim tersebut bahkan siap memberikan gaji fantastis untuk kapten Timnas Argentina tersebut.

Akan tetapi, Messi tak berminat sama sekali untuk pindah ke Liga Arab Saudi, apalagi karena uang. Ia lantas merasa Inter Miami menjadi pilihan terbaik.

“Jika ini masalah uang, saya akan pergi ke Arab atau ke tempat lain. Sepertinya (pindah ke Arab) akan memberikan saya banyak uang. Tetapi kenyataannya saya memilih ke tempat lain dan bukan karena uang,” ucap Messi, dikutip dari akun twitter pakar bursa transfer Eropa, @FabrizioRomano.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/50/1659051/5-petinju-poundforpound-terbaik-dunia-di-tahun-2025-scv.webp
5 Petinju Pound-for-Pound Terbaik Dunia di Tahun 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/23/marco_ottolini.jpg
Siapa Marco Ottolini? Calon Direktur Olahraga Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement