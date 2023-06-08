5 Alasan Lionel Messi Pindah ke Inter Miami pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Ditolak Barcelona

TERDAPAT 5 alasan Lionel Messi pindah ke Inter Miami pada musim panas 2023 akan dibahas Okezone di artikel Ini. Ya, Messi dipastikan pindah ke Liga Amerika Serikat (MLS) untuk bermain bersama Inter Miami.

Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Lionel Messi dan Inter Miami pada Kamis (8/6/2023) dini hari WIB. Tentu banyak yang penasaran, apa yang membuat Messi memutuskan bermain untuk klub yang dimiliki oleh David Beckham tersebut. Lantas apa saja alasannya?

Berikut 5 Alasan Lionel Messi Pindah ke Inter Miami pada Musim Panas 2023:

5. Kontrak di PSG Habis





Alasan utama Messi pindah ke Inter Miami karena memang kontraknya dengan Paris Saint-Germain (PSG) habis akhir Juni 2023 mendatang. Baik Messi dan PSG memutuskan untuk tak memperpanjang kontrak, sehingga mau tak mau La Pulga –julukan Messi– mencari tim baru.

Dari berbagai tim yang memberikannya penawaran, Messi memilih untuk pindah ke Inter Miami.

4. Tak Tertarik dengan Uang dari Klub Arab Saudi, Al Hilal





Seperti yang dikatakan sebelumnya, Messi sejatinya mendapatkan banyak sekali penawaran, termasuk dari klub Liga Arab Saudi, Al Hilal. Tim tersebut bahkan siap memberikan gaji fantastis untuk kapten Timnas Argentina tersebut.

Akan tetapi, Messi tak berminat sama sekali untuk pindah ke Liga Arab Saudi, apalagi karena uang. Ia lantas merasa Inter Miami menjadi pilihan terbaik.

“Jika ini masalah uang, saya akan pergi ke Arab atau ke tempat lain. Sepertinya (pindah ke Arab) akan memberikan saya banyak uang. Tetapi kenyataannya saya memilih ke tempat lain dan bukan karena uang,” ucap Messi, dikutip dari akun twitter pakar bursa transfer Eropa, @FabrizioRomano.