HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Resmi Tiba di Frankfurt, Misi Berburu Direktur Teknik PSSI asal Jerman Dimulai

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |06:42 WIB
Erick Thohir Resmi Tiba di Frankfurt, Misi Berburu Direktur Teknik PSSI asal Jerman Dimulai
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir resmi tiba di Frankfurt, Jerman, pada Rabu 7 Juni 2023. Dengan demikian, misi berburu Direktur Teknik PSSI asal Jerman pun telah dimulai.

Dalam pernyataannya, Erick Thohir pergi ke Jerman untuk melakukan kerja sama dengan Federasi Sepakbola Jerman (DFB). Kedatangan pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun disambut dengan hangat oleh perwakilan Bundesliga, Tizian, di Frankfurt.

"Alhamdulillah, hari ini (Rabu 7 Juni 2023) saya sudah sampai di Frankfurt, Jerman, dan langsung dijemput perwakilan Bundesliga," ungkap Erick Thohir di akun Instagramnya, @erickthohir, dikutip Kamis (8/6/2023).

Pada kesempatan itu, Erick Thohir juga menyampaikan kekagumannya terhadap Tizian, perwakilan Bundesliga yang menjemputnya di bandara. Sebab, Tizian merupakan Diaspora Indonesia.

Erick Thohir sudah di Jerman untuk cari orang yang isi Direktur Teknik PSSI

"Tizian ini mukanya mirip staf saya di Indonesia, ternyata memang diaspora Indonesia," lanjut eks presiden Inter Milan itu.

Lebih lanjut, Erick Thohir menyebut salah satu kerja sama dengan DFB yakni untuk mencari orang yang tepat asal Jerman untuk menjadi Direktur Teknik PSSI. Nantinya, sosok tersebut bakal mengganti peran Indra Sjafri yang difokuskan untuk menangani Timnas Indonesia U-23.

Halaman:
1 2
      
