HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo Akhiri Rivalitas Panjang di Eropa: Akhir Sebuah Era!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |05:54 WIB
Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo Akhiri Rivalitas Panjang di Eropa: Akhir Sebuah Era!
Rivalitas Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi resmi berakhir. (Foto: BRFootball)
ERA Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo di sepakbola Eropa dipastikan resmi berakhir. Hal itu ditandai dengan keputusan Messi pergi ke kompetisi Liga Amerika Serikat (MLS) untuk bermain bersama Inter Miami.

Seperti yang diketahui, saat ini bisa dikatakan menjadi sebuah era sepakbola antara Ronaldo vs Messi, terutama karena rivalitas mereka di kompetisi Eropa. Puncak persaingan mereka tentu saat Ronaldo masih di Real Madrid dan Messi masih bermain untuk Barcelona.

Keduanya pun saling bersaing untuk menjadi pemain terbaik Eropa, bahkan dunia. Berbagai gelar domestik di Eropa dan tentunya Liga Champions pun menjadi patokan untuk menilai siapa yang terbaik di antara Ronaldo atau Messi.

Persaingan bahkan tetap berlanjut ketika Ronaldo memutuskan pergi dari Madrid dan pindah ke Juventus pada musim panas 2018. Bahkan Juventus dan Barcelona sempat saling berjumpa di Liga Champions.

Lionel Messi gabung Inter Miami

Setelahnya, persaingan masih berlanjut ketika Ronaldo pulang ke Manchester United dan Messi pergi meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain (PSG). Mereka berdua selalu kerap disandingkan untuk mencari siapa pemain terbaik.

Akan tetapi, perlahan rivalitas Ronaldo dan Messi menurun usai CR7 memutuskan bermain di Liga Arab Saudi bersama AL Nassr pada Januari 2023 lalu. Kini, Messi pun menyusul Ronaldo yang pergi meninggalkan kompetisi Eropa.

Messi yang kontraknya berakhir bersama PSG pada akhir Juni 2023 ini memutuskan untuk mencari petualangan baru di sepakbola Amerika. Ia pun memutuskan bergabung dengan Inter Miami yang memang sejak lama mengincar pemain berjuluk La Pulga tersebut.

