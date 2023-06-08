Penyebab Lionel Messi Batal Gabung Barcelona Diungkap La Pulga

PENYEBAB Lionel Messi batal gabung Barcelona diungkap pemain berjuluk La Pulga itu. Sang megabintang asal Argentina tersebut mengaku setidaknya ada dua faktor yang membuatnya gagal kembali ke Blaugrana -julukan Barcelona.

Belakangan ini, Barcelona menjadi salah satu klub selain Inter Miami hingga Al Hilal yang ingin mendatangkan kembali Lionel Messi. Hal ini menyusul kontrak sang megabintang pemilik tujuh gelar Ballon dOr itu bersama Paris Saint-Germain (PSG) akan berakhir pada akhir Juni 2023.

Namun. menurut laporan pakar bursa transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, mengatakan Lionel Messi lebih memilih Inter Miami yang berkompetisi Major League Soccer (MLS). Itu artinya, La Pulga menolak tawaran dari Barcelona hingga Al Hilal.

"Lionel Messi ke Inter Miami, diumumkan oleh Leo dalam beberapa jam ke depan. Messi akan bermain di MLS. Tak ada lagi peluang bagi Barcelona/Al Hilal meski berusaha mewujudkannya," ungkap Fabrizio Romano, dikutip dari Twitternya, Kamis (8/6/2023).

Padahal beberapa hari lalu, ayah sekaligus agen Lionel Messi, Jorge Messi, telah mengadakan pertemuan dengan presiden Barcelona, Joan Laporta. Sebelum bertemu Joan Laporta, Jorge Messi mengatakan di hadapan media bahwa La Pulga berhasrat balik ke Barcelona.

Kabarnya, Lionel Messi masih ingin merumput di Eropa, setidaknya hingga Copa America 2024 berakhir. Namun, masalah keuangan membuat Barcelona tak bisa berbuat banyak. Kini, Barcelona harus mengikhlaskan keputusan Lionel Messi untuk memilih Inter Miami. Pihak Blaugrana pun telah mengetahui kabar keputusan La Pulga dari ayah sang pemain sekaligus agennya.