Persib Bandung Dukung PSSI soal Pembatasan Penonton di Liga 1 2023-2024, Ini Alasannya

PERSIB Bandung dukung PSSI soal pembatasan peonton di Liga 1 2023-2024. Menurut Teddy Tjahjono selaku Deputi CEO PT Persib Bandung Bermatabat (PBB), ini demi keamanan.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengumumkan rencana pembatasan penonton di Liga 1 2023-2024. Dia mengungkapkan bahwa nantinya stadion hanya boleh dipenuhi sebanyak 50 persen dari kapasitas sebenarnya.

Keputusan itu dikeluarkan karena Liga 1 2023-2024 akan berbarengan dengan perhelatan politik. Baik itu pemilihan Presiden hingga pemilihan Legislatif.

Teddy Tjahjono sebagai perwakilan Persib Bandung mengutarakan dukungannya kepada Erick Thohir. Terlebih, karena aspek keamanan menjadi satu hal yang perlu diperhatikan.

"Karena sebuah keputusan ini pasti sudah mempertimbangkan secara matang yang meliputi semua aspek, salah satunya aspek potensi keamanan," kata Teddy Tjahjono, Kamis (8/7/2023).

Pria berkacamata ini juga memahami aturan kuota 50 persen untuk penonton itu harus dilakukan lantaran saat ini sepak bola Indonesia masih dalam pengawasan secara ketat oleh FIFA seiring terjadinya tragedi yang menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.