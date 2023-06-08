Porsi Latihan Berat Belum Cukup, Persija Jakarta Laksanakan Latih Tanding Jelang Liga 1 2023-2024

PORSI latihan berat belum cukup, Persija Jakarta laksanakan latih tanding jelang Liga 1 2023-2024. Hal ini diungkap oleh pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll.

Macan Kemayoran – julukan Persija – sudah melaksanakan latihan selama lebih dari satu pekan sejak mulai berkumpul pada 29 Mei 2023 lalu. Thomas Doll memimpin langsung sesi latihan yang dilaksanakan di Nirwana Park, Sawangan, Depok.

Thomas Doll menyusun pola latihan yang tak hanya mematangkan taktik, melainkan juga fisik dan mentalitas. Ini semua agar Persija siap mengarungi musim Liga 1 2023-2024 yang akan dimulai pada 1 Juli 2023 mendatang.

Sang pelatih asal Jerman mengatakan bahwa porsi latihan yang diberikan sudah cukup berat untuk para pemain Persija Jakarta. Selanjutnya, para pemain akan melakoni partai uji coba.

“Untuk sekarang kami fokus di semua program latihan yang ada. Bisa dilihat setiap harinya saya selalu memberikan sesi program yang berat,” kata Doll dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (8/6/2023).

“Kami sudah mulai berlatih taktikal dan untuk akhir pekan ini akan dilakukan pertandingan persahabatan,” sambungnya.

Sebenarnya, Persija Jakarta bisa menggelar latihan persahabatan sejak pekan pertama. Namun, Thomas Doll mengatakan bahwa partai uji coba itu ditunda karena dirinya ingin melihat perkembangan para pemain.