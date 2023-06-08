Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Porsi Latihan Berat Belum Cukup, Persija Jakarta Laksanakan Latih Tanding Jelang Liga 1 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |20:09 WIB
Porsi Latihan Berat Belum Cukup, Persija Jakarta Laksanakan Latih Tanding Jelang Liga 1 2023-2024
Thomas Doll rencanakan uji coba untuk Persija Jakarta jelang Liga 1 2023-2024 (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

PORSI latihan berat belum cukup, Persija Jakarta laksanakan latih tanding jelang Liga 1 2023-2024. Hal ini diungkap oleh pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll.

Macan Kemayoran – julukan Persija – sudah melaksanakan latihan selama lebih dari satu pekan sejak mulai berkumpul pada 29 Mei 2023 lalu. Thomas Doll memimpin langsung sesi latihan yang dilaksanakan di Nirwana Park, Sawangan, Depok.

Persiija Jakarta

Thomas Doll menyusun pola latihan yang tak hanya mematangkan taktik, melainkan juga fisik dan mentalitas. Ini semua agar Persija siap mengarungi musim Liga 1 2023-2024 yang akan dimulai pada 1 Juli 2023 mendatang.

Sang pelatih asal Jerman mengatakan bahwa porsi latihan yang diberikan sudah cukup berat untuk para pemain Persija Jakarta. Selanjutnya, para pemain akan melakoni partai uji coba.

“Untuk sekarang kami fokus di semua program latihan yang ada. Bisa dilihat setiap harinya saya selalu memberikan sesi program yang berat,” kata Doll dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (8/6/2023).

“Kami sudah mulai berlatih taktikal dan untuk akhir pekan ini akan dilakukan pertandingan persahabatan,” sambungnya.

Sebenarnya, Persija Jakarta bisa menggelar latihan persahabatan sejak pekan pertama. Namun, Thomas Doll mengatakan bahwa partai uji coba itu ditunda karena dirinya ingin melihat perkembangan para pemain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659537/bursa-transfer-januari-miliano-jonathans-masuk-daftar-jual-fc-utrecht-fde.webp
Bursa Transfer Januari: Miliano Jonathans Masuk Daftar Jual FC Utrecht?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/bek_persib_bandung_federico_barba_foto_persib.jpg
Persib Siap Hancurkan PSM ! Federico Barba Ungkap Strategi Rahasia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement