Resmi Gabung Persis Solo, Ramadhan Sananta Siap Kerja Keras Hadapi Liga 1 2023-2024

RESMI gabung Persis Solo, Ramadhan Sananta siap kerja keras hadapi Liga 1 2023-2024. Kelar bantu Timnas Indonesia U-22 raih medali emas SEA Games 2023, striker 20 tahun tersebut memutuskan hengkang dari PSM Makassar.

Ramadhan Sananta pun resmi berseragam Persis Solo per hari ini, Kamis (8/6/2023). Pemain asal Riau itu pun siap tampil maksimal demi membawa Persis Solo berjaya di Liga 1 2023-2024.

“Tentunya ini keputusan yang sudah saya ambil sendiri, sangat senang bisa bergabung bersama Persis. Saya harus bekerja keras ke depannya dan semoga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk diri saya sendiri dan juga tim," ujar Ramadhan Sananta setelah resmi diperkenalkan.

Ramadhan Sananta juga meminta doa dan dukungan dari para suporter. Ia sangat ingin menunjukkan kontribusi terbaik bersama tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu musim depan.

“Saya dan tim akan menunjukkan hasil kerja keras, bermain kompak dan meraih poin-poin penting di musim depan. Semoga kita dapat menyelesaikan musim dengan berada di papan atas,” terangnya.

Manajemen Persis Solo pun mengonfirmasi bahwa Ramadhan Sananta dikontrak hingga Mei 2025. Direktur Olahraga Persis Solo, Edwin Klok yakin Ramadhan Sananta bisa menunjukkan potensinya di tim.

“Semua yang menonton Liga 1 musim lalu dan juga perjalanan Timnas Indonesia U-22 pasti sangat memahami kapabilitas dari Sananta. Potensi pemain ini sangat luar biasa," kata Edwin.