Real Madrid Disebut Keluarkan Rp6,3 Triliun pada Musim Panas 2023, Setengahnya untuk Datangkan Harry Kane dan Jude Bellingham?

REAL Madrid disebut keluarkan Rp6,3 triliun pada bursa transfer musim panas 2023. Dengan angka yang cukup fantastis itu, timbul pertanyaan apakah setengahnya untuk mendatangkan Harry Kane dan Jude Bellingham?

Baru-baru ini, salah seorang jurnalis kenamaan, Josep Pedrerol, menyebut Real Madrid akan menghabiskan hampir 400 juta euro atau sekira Rp6,3 triliun di jendela transfer musim panas 2023. Madrid akan belanja pemain guna memperkukuh skuad Carlo Ancelotti jelang musim 2023-2024.

"Real Madrid akan menghabiskan hampir 400 juta euro musim panas ini," jelas Josep Pedrerol, mengutip dari Madrid Xtra, Kamis (8/6/2023).

Menyusul biaya fantastis yang akan dikeluarkan Real Madrid di atas, timbul spekulasi bahwa klub raksasa Liga Spanyol itu akan membeli sejumlah pemain top dunia. Di antaranya, ada bomber Tottenham Hotspur, Harry Kane, hingga wonderkid Borussia Dortmund, Jude Bellingham.

Menurut laporan dari Alfredo Pedullà via Madrid Universal, Los Blancos kini sepenuhnya fokus untuk mengakuisisi Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Kedatangan striker Inggris itu disebut sudah dekat dengan kata sepakat dan hanya beberapa detail yang masih harus dipertimbangkan.

Kabarnya, perwakilan Real Madrid dan Tottenham Hotspur akan menggelar pertemuan hari ini terkait transfer sang striker Timnas Inggris itu. Agendanya, mereka akan menyepakati sejumlah besaran biaya transfer.

Tottenham Hotspur sendiri dilaporkan memulai proses transfer dengan ekspektasi 100 euro hingga 110 juta euro untuk Harry Kane. Namun, Los Blancos menawar angka yang lebih rendah yakni 80 juta euro hingga 90 juta euro dengan opsi untuk memasukkan bonus.

Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, melihat striker asal Inggris itu sebagai pusat serangannya untuk musim depan, mengingat kepergian Karim Benzema baru-baru ini. Lagi pula, Harry Kane telah menjadi salah satu pencetak gol paling konsisten selama dekade terakhir di sepakbola Eropa.