Terungkap! Lionel Messi Blak-blakan Bongkar Penyebab Tak Jadi Pulang ke Barcelona

ALASAN Lionel Messi tak jadi pulang ke Barcelona terungkap. Bintang Timnas Argentina itu diketahui memutuskan gabung ke Inter Miami, di tengah ramainya kabar yang menyebut bawa Messi berpeluang besar pulang ke Barcelona.

Messi sejatinya mengaku masih punya keinginan untuk membela Barcelona lagi. Namun, keinginan itu urung diwujudkan La Pulga -julukan Messi- karena tidak ingin kejadian pahit dua tahun lalu kembali menghantuinya.

Pada dua tahun lalu, Barcelona diketahui memutuskan tidak memperpanjang kontrak Messi. Penyebabnya, Barcelona mengalami masalah finansial. Kondisi ini membuat Messi akhirnya merapat ke Paris Saint-Germain (PSG) pada 2021.

“Saya tidak akan kembali ke Barcelona, saya akan ke Inter Miami. Saya membuat keputusan bahwa saya akan pergi ke Miami. Saya mendengar bahwa mereka (Barcelona) harus menurunkan gaji atau menjual dan saya tidak ingin melalui itu,” ucap Messi, dilansir dari Marca, Kamis (8/6/2023).

“Saya sangat bersemangat untuk dapat kembali, tetapi di sisi lain, setelah menjalani apa yang saya jalani dan keluar, saya tidak ingin berada dalam situasi yang sama lagi: menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi dan meninggalkan masa depan saya di tangan,” lanjutnya.

“Saya ingin membuat keputusan sendiri, memikirkan diri saya sendiri, keluarga saya,” tegas Messi.

Lebih lanjut, Messi mendengar bahwa kali ini pihak Liga Spanyol telah memberikan titik cerah untuk Barcelona agar membawa pulang dirinya. Akan tetapi, Blaugrana harus menjual atau mengurangi gaji para pemainnya.