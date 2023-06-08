Pernyataan Resmi Barcelona Setelah Lionel Messi Gabung Inter Miami

PERNYATAAN resmi Barcelona setelah Lionel Messi gabung Inter Miami akan dibahas Okezone di artikel ini. Dalam pernyataan resmi Blaugrana, Senin 5 Juni 2023 lalu, ayah sekaligus agen Lionel Messi, Jorge Messi, memberi tahu Presiden Barcelona, Joan Laporta, tentang keputusan sang pemain untuk bergabung dengan Inter Miami.

Itu artinya, La Pulga -julukan Lionel Messi- menolak tawaran dari Barcelona hingga Al Hilal yang belakangan gencar mengejar tanda tangannya. Setelah mengetahui keputusan tersebut, Barcelona pun akhirnya rela mengikhlaskan keputusan Lionel Messi untuk memilih Inter Miami dan mendoakan yang terbaik untuk megabintang asal Argentina itu.

"FC Barcelona mendoakan yang terbaik untuk Lionel Messi dalam fase profesional barunya," tulis pernyataan resmi Barcelona di laman mereka, dikutip Kamis (8/6/2023).

Lebih lanjut, Barcelona menyatakan Joan Laporta telah menghargai keputusan Lionel Messi yang tak memilih balik ke Camp Nou. Menurut Barcelona, Lionel Messi menolak Blaugrana karena tidak ingin memiliki banyak tekanan dan tuntutan sehingga lebih memilih gabung Inter Miami.

"Presiden Laporta memahami dan menghormati keputusan Messi yang ingin bersaing di liga dengan tuntutan lebih sedikit, jauh dari sorotan dan tekanan yang dialaminya dalam beberapa tahun terakhir," tulis pernyataan resmi Barcelona.