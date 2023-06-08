Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Pernyataan Resmi Barcelona Setelah Lionel Messi Gabung Inter Miami

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |06:07 WIB
Pernyataan Resmi Barcelona Setelah Lionel Messi Gabung Inter Miami
Barcelona respons keputusan Lionel Messi bergabung dengan Inter Miami. (Foto: Reuters)
A
A
A

PERNYATAAN resmi Barcelona setelah Lionel Messi gabung Inter Miami akan dibahas Okezone di artikel ini. Dalam pernyataan resmi Blaugrana, Senin 5 Juni 2023 lalu, ayah sekaligus agen Lionel Messi, Jorge Messi, memberi tahu Presiden Barcelona, Joan Laporta, tentang keputusan sang pemain untuk bergabung dengan Inter Miami.

Itu artinya, La Pulga -julukan Lionel Messi- menolak tawaran dari Barcelona hingga Al Hilal yang belakangan gencar mengejar tanda tangannya. Setelah mengetahui keputusan tersebut, Barcelona pun akhirnya rela mengikhlaskan keputusan Lionel Messi untuk memilih Inter Miami dan mendoakan yang terbaik untuk megabintang asal Argentina itu.

"FC Barcelona mendoakan yang terbaik untuk Lionel Messi dalam fase profesional barunya," tulis pernyataan resmi Barcelona di laman mereka, dikutip Kamis (8/6/2023).

Lionel Messi gabung Inter Miami

Lebih lanjut, Barcelona menyatakan Joan Laporta telah menghargai keputusan Lionel Messi yang tak memilih balik ke Camp Nou. Menurut Barcelona, Lionel Messi menolak Blaugrana karena tidak ingin memiliki banyak tekanan dan tuntutan sehingga lebih memilih gabung Inter Miami.

"Presiden Laporta memahami dan menghormati keputusan Messi yang ingin bersaing di liga dengan tuntutan lebih sedikit, jauh dari sorotan dan tekanan yang dialaminya dalam beberapa tahun terakhir," tulis pernyataan resmi Barcelona.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/51/1659221/debut-manis-atlet-cilik-asal-bekasi-sabet-emas-di-kejurnas-taekwondo-koni-cup-2025-ahj.webp
Debut Manis! Atlet Cilik Asal Bekasi Sabet Emas di Kejurnas Taekwondo KONI Cup 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/23/marco_ottolini.jpg
Siapa Marco Ottolini? Calon Direktur Olahraga Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement