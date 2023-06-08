Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Alexis Mac Allister Kegirangan Usai Resmi Gabung Liverpool: Mimpi yang Jadi Nyata!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |18:35 WIB
Alexis Mac Allister Kegirangan Usai Resmi Gabung Liverpool: Mimpi yang Jadi Nyata!
Alexis Mac Allister tak sabar main di Liverpool (Foto: Laman resmi Liverpool)
A
A
A

ALEXIS Mac Allister resmi gabung Liverpool untuk mengarungi musim 2023-2024. Pemain asal Argentina itu pun kegirangan usai dipastikan jadi bagian The Reds (julukan Liverpool) musim depan.

"Rasanya luar biasa. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Luar biasa berada di sini dan saya tidak sabar untuk memulai," ucap Mac Allister dilansir dari laman Liverpool, Kamis (8/6/2023).

Alexis Mac Allister

Pemain 24 tahun itu mengatakan akan segera beradaptasi dengan timnya. Oleh karena itu, dia sudah siap berlatih untuk menyambut musim depan.

“Saya ingin berada di [sejak] hari pertama pramusim. Jadi, bagus kalau semuanya sudah selesai. Saya tak sabar untuk bertemu dengan rekan satu tim saya," ujarnya

Mac Allister mengatakan tahun 2023 sangat spesial buat karier sepakbolanya. Sebab, mimpi-mimpinya menjadi kenyataan. Baik bersama Timnas Argentina maupun klub lamanya, Brighton & Hove Albion.

“Itu adalah tahun yang fantastis bagi saya (juara) Piala Dunia. Apa yang kami raih bersama Brighton (lolos Liga Konferensi Eropa). Sekarang saatnya memikirkan Liverpool dan mencoba menjadi pemain yang lebih baik setiap hari," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
