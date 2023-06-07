Cek Fakta Benarkah Ernando Ari Kiper Timnas Indonesia Pernah Jadi Tukang Angkat Elpiji Sebelum Gabung Timnas?

CEK fakta benarkah Ernando Ari kiper Timnas Indonesia pernah jadi tukang angkat Elpiji sebelum gabung timnas menarik diulas. Pasalnya, sempat viral sebuah video yang menyatakan bahwa kiper Timnas Indonesia itu pernah bekerja sebagai tukang angkat elpiji.

Sebuah video YouTube yang diunggah oleh akun Hendrawan Ardiansyah pada, Jumat (3/9/2021) menjelaskan bahwa Ernando Ari pernah menjadi tukang angkat elpiji. Kepergian ayahnya membuat Ernando Ari harus memutar otak untuk melanjutkan kehidupan.

Kabarnya sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia, Ernando Ari menggantikan tugas sang ayah sebagai tukang angkat elpiji. Ari melakukan pekerjaan ini dengan ikhlas sampai ia menekuni dunia sepakbola.

Mengenai video tersebut tidak sedikit warganet penasaran akan latar belakang kiper Persebaya Surabaya itu. Berikut cek fakta benarkah Ernando Ari kiper Timnas Indonesia pernah jadi tukang angkat elpiji sebelum gabung timnas.

Berita mengenai Ernando Ari kiper Timnas pernah jadi tukang angkat elpiji sebelum gabung Timnas tidaklah benar. Ernando Ari tidak pernah menjadi tukang angkat elpiji sebelum dirinya berseragam Persebaya Surabaya dan Timnas Indonesia.

Setelah ditelusuri video yang diunggah Hendrawan Ardiansyah tidak memberikan bukti valid tentang latar belakang Ernando Ari. Video tersebut hanya mengatakan bahwa kiper Timnas Indonesia berusia 21 tahun ini bekerja sebagai tukang angkat elpiji menggantikan sang ayah.