Kenapa Banyak Pesepakbola Bintang Dunia yang Tergoda Bermain di Liga Arab Saudi?

Karim Benzema merupakan salah satu pesepakbola bintang dunia yang tergoda bermain di Liga Arab Saudi (Foto: Twitter/ittihad_en)

ALASAN kenapa banyak pesepakbola bintang dunia yang tergoda bermain di Liga Arab Saudi akan diulas Okezone. Pada akhir 2022 lalu, Cristiano Ronaldo membuat heboh dengan kepindahannya dari Eropa ke Arab Saudi dengan bergabung bersama Al Nassr.

Setelah itu, Karim Benzema menyusul di tahun ini dengan bergabung bersama klub Al-Ittihad. Ada kabar lain menyebutkan pemain terbaik Piala Dunia 2022, Lionel Messi, juga akan pindah ke Timur Tengah.

Hal ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan kenapa banyak pesepakbola bintang dunia yang tergoda bermain di Liga Arab Saudi. Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (7/6/2023), Liga Arab Saudi dipilih sejumlah pemain top dunia karena beberapa alasan yang cukup menguntungkan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemain yang datang ke Arab Saudi akan dibayar mahal oleh klub. Cristiano Ronaldo yang bergabung dengan Al Nassr tahun lalu berhasil mengantongi 200 juta euro per tahun atau sekitar Rp3,1 triliun.

Gaji tersebut belum termasuk bonus dan juga fasilitas yang diberikan pihak klub kepadanya. Mantan striker Real Madrid, Karim Benzema, juga dibayar mahal untuk kepindahannya dari Spanyol ke Arab Saudi.

Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Benzema dikontrak selama tiga tahun dengan nilai 200 juta euro atau sekitar Rp3,1 triliun. Selain mendapatkan gaji yang tinggi, pajak yang dibebankan kepada para pemain pun ringan.