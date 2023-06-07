Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

10 Pemain Ini Terang-terangan Sangat Membenci Sosok Pep Guardiola, Nomor 1 Mantan Wonderkid Barcelona

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |21:22 WIB
10 Pemain Ini Terang-terangan Sangat Membenci Sosok Pep Guardiola, Nomor 1 Mantan Wonderkid Barcelona
Berikut 10 pemain ini terang-terangan sangat membenci sosok Pep Guardiola (Foto: Reuters)
A
A
A

SEBANYAK 10 pemain ini terang-terangan sangat membenci sosok Pep Guardiola akan dibahas di sini. Meski terkenal sangat jenius dalam urusan meracik taktik permainan tim, nyatanya tidak membuat Pep Guardiola dicintai oleh semua pemainnya.

Tidak sedikit mantan anak asuh Pep Guardiola yang secara terang-terangan mengaku jika dirinya membenci sosok pelatih asal Spanyol itu. Lantas siapa saja pemain itu?

Berikut 10 Pemain Ini Terang-terangan Sangat Membenci Sosok Pep Guardiola

10. Dante

Dante

Dante merupakan anak asuh Pep Guardiola saat dirinya menangani Bayern Munich. Di bawah arahannya, Dante menjadi tembok kukuh bersama dengan Jerome Boateng.

Namun di balik itu, Dante ternyata menyimpan kebencian terhadap Pep Guardiola. Dirinya menilai jika Pep Guardiola tidak bisa memahami karakter pemainnya.

9. Alexander Hleb

Alexander Hleb

Alexander Hleb merupakan salah satu rekrutan awal Pep Guardiola di Barcelona. Sayangnya, Hleb jarang diturunkan sebagai starter yang membuatnya kurang suka dengan Pep Guardiola. Alhasil setelahnya Alexander Hleb memilih hengkang ke Stuttgart.

8. Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic juga menjadi salah satu rekrutan penting Pep Guardiola di Barcelona. Sayangnya, Ibrahimovic ditempatkan bukan di posisi naturalnya sehingga membuatnya tidak senang.

Akibatnya Pep Guardiola dan Zlatan Ibrahimovic mulai terlibat perselisihan. Keduanya dikabarkan berhenti saling berbicara. Alhasil, tidak lama setelahnya Zlatan Ibrahimovic dijual ke AC Milan.

7. Yaya Toure

Yaya Toure

Yaya Toure sempat menjadi pemain penting di Barcelona pada era 2000-an. Namun, kedatangan Pep Guardiola membuatnya tergeser dan tergantikan oleh Sergio Busquets.

Kejadian yang sama berulang di Manchester City. Kedatangan Pep Guardiola ke Etihad Stadium sekali lagi membuat Yaya Toure sebatas menghangatkan bangku cadangan.

