Here We Go! NGolo Kante Susul Karim Benzema ke Al Ittihad!

NGOLO Kante bakal susul Karim Benzema ke Al Ittihad. Jurnalis Fabrizio Romano telah memberi cap here we go ciri khasnya yang berarti transfer hampir pasti terlaksana.

Menurut kabar dari pewarta asal Italia itu, NGolo Kante sudah menyepakati kontrak berdurasi dua tahun dengan opsi untuk diperpanjang pada tahun ketiga. Gaji yang diterima oleh Kante adalah 100 juta euro atau setara dengan Rp1,59 triliun per tahun.

Romano mengatakan bahwa tes medis sudah selesai dilaksanakan di London. Oleh karena itu, hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub Arab Saudi tersebut.

Kante memang sudah diharapkan untuk meninggalkan Chelsea di akhir musim ini. Sebab, kontrak gelandang berusia 32 tahun asal Prancis itu akan berakhir di tanggal 30 Juni 2023 mendatang.

Kante meninggalkan Chelsea setelah mengabdi selama tujuh tahun. Sejak 2016, Kante telah berhasil membantu Chelsea memenangkan berbagai gelar prestisius, termasuk trofi Liga Inggris, Liga Champions, dan Liga Eropa masing-masing satu kali.