Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Here We Go! NGolo Kante Susul Karim Benzema ke Al Ittihad!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |20:39 WIB
Here We Go! NGolo Kante Susul Karim Benzema ke Al Ittihad!
NGolo Kante disebut telah sepakati kontrak dengan Al Ittihad (Foto: Twitter/ChelseaFC)
A
A
A

NGOLO Kante bakal susul Karim Benzema ke Al Ittihad. Jurnalis Fabrizio Romano telah memberi cap here we go ciri khasnya yang berarti transfer hampir pasti terlaksana.

Menurut kabar dari pewarta asal Italia itu, NGolo Kante sudah menyepakati kontrak berdurasi dua tahun dengan opsi untuk diperpanjang pada tahun ketiga. Gaji yang diterima oleh Kante adalah 100 juta euro atau setara dengan Rp1,59 triliun per tahun.

NGolo Kante

Romano mengatakan bahwa tes medis sudah selesai dilaksanakan di London. Oleh karena itu, hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub Arab Saudi tersebut.

Kante memang sudah diharapkan untuk meninggalkan Chelsea di akhir musim ini. Sebab, kontrak gelandang berusia 32 tahun asal Prancis itu akan berakhir di tanggal 30 Juni 2023 mendatang.

Kante meninggalkan Chelsea setelah mengabdi selama tujuh tahun. Sejak 2016, Kante telah berhasil membantu Chelsea memenangkan berbagai gelar prestisius, termasuk trofi Liga Inggris, Liga Champions, dan Liga Eropa masing-masing satu kali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191311//chelsea_juara_piala_dunia_klub_2025-THZ1_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Patahkan Prediksi, Chelsea Sabet Gelar Juara Piala Dunia Klub 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/45/3191054//chelsea_menahan_newcastle_united_2_2_di_liga_inggris_2025_2026-wBoF_large.jpg
Hasil Newcastle United vs Chelsea di Liga Inggris 2025-2026: Comeback, The Blues Paksa Laga Berakhir 2-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/45/3189732//hugo_ekitike-5pUe_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Chelsea vs Everton 2-0, Liverpool Juga Menang 2-0 atas Brighton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/261/3188715//inter_milan_vs_liverpool-enBD_large.jpg
Jadwal Liga Champions 2025-2026 Malam Ini: Inter Milan vs Liverpool, hingga Barcelona vs Eintracht Frankfurt
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/50/1659051/5-petinju-poundforpound-terbaik-dunia-di-tahun-2025-scv.webp
5 Petinju Pound-for-Pound Terbaik Dunia di Tahun 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/02/endrick.jpg
Endrick Ucapkan Selamat Tinggal ke Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement