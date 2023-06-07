Pelatih Fisik Timnas Indonesia Dibuat Takjub dengan Kondisi Fisik Sandy Walsh Jelang Lawan Palestina, Pertanda Bakal Tampil Trengginas?

PELATIH fisik Timnas Indonesia, Shin Sang-gyu dibuat takjub dengan kondisi fisik Sandy Walsh jelang lawan Palestina. Shin Sang-gyu menyebut jika kondisi fisik Sandy Walsh tidak mengalami penurunan meski tidak menjalani pertandingan.

Seperti diketahui, Sandy Walsh merupakan salah satu pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Adapun TC tersebut dilakukan guna mempersiapkan skuad Timnas Indonesia tampil di FIFA Matchday Juni 2023.

Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Palestina terlebih dahulu di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023). Selanjutnya, Sandy Walsh dan kawan-kawan akan bersua Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (19/6/2023).

Shin Sang-gyu selaku pelatih fisik Timnas Indonesia mengakui kalau kondisi fisik Sandy Walsh sudah cukup bagus. Sebab, kondisi fisik pemain KV Mechelen itu terus dipantau tim pelatih Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

"Sandy memang pemain yang sangat professional, bukan karena dia main di liga Eropa. Akan tetapi, coach Shin terima laporan juga dan selalu berkomunikasi dengan pemain-pemain di luar negeri," kata Shin Sang-gyu dilansir dari kanal YouTube PSSI TV, Rabu (7/6/2023).

Lebih lanjut, Shin Sang-gyu turut mengatakan Sandy Walsh terus menjaga kondisi fisiknya dengan menjalani serangkaian latihan mandiri. Pria asal Korea Selatan itu pun menyatakan jika persiapan Sandy sudah sangat baik.