Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Fisik Timnas Indonesia Dibuat Takjub dengan Kondisi Fisik Sandy Walsh Jelang Lawan Palestina, Pertanda Bakal Tampil Trengginas?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |20:37 WIB
Pelatih Fisik Timnas Indonesia Dibuat Takjub dengan Kondisi Fisik Sandy Walsh Jelang Lawan Palestina, Pertanda Bakal Tampil Trengginas?
Sandy Walsh menjalani latihan bersama Timnas Indonesia jelang laga kontra Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Instagram/sandywalsh)
A
A
A

PELATIH fisik Timnas Indonesia, Shin Sang-gyu dibuat takjub dengan kondisi fisik Sandy Walsh jelang lawan Palestina. Shin Sang-gyu menyebut jika kondisi fisik Sandy Walsh tidak mengalami penurunan meski tidak menjalani pertandingan.

Seperti diketahui, Sandy Walsh merupakan salah satu pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Adapun TC tersebut dilakukan guna mempersiapkan skuad Timnas Indonesia tampil di FIFA Matchday Juni 2023.

Sandy Walsh

Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Palestina terlebih dahulu di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023). Selanjutnya, Sandy Walsh dan kawan-kawan akan bersua Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (19/6/2023).

Shin Sang-gyu selaku pelatih fisik Timnas Indonesia mengakui kalau kondisi fisik Sandy Walsh sudah cukup bagus. Sebab, kondisi fisik pemain KV Mechelen itu terus dipantau tim pelatih Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

"Sandy memang pemain yang sangat professional, bukan karena dia main di liga Eropa. Akan tetapi, coach Shin terima laporan juga dan selalu berkomunikasi dengan pemain-pemain di luar negeri," kata Shin Sang-gyu dilansir dari kanal YouTube PSSI TV, Rabu (7/6/2023).

Lebih lanjut, Shin Sang-gyu turut mengatakan Sandy Walsh terus menjaga kondisi fisiknya dengan menjalani serangkaian latihan mandiri. Pria asal Korea Selatan itu pun menyatakan jika persiapan Sandy sudah sangat baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/51/1659125/cabor-gagal-penuhi-target-sea-games-2025-akan-dihukum-kemenpora-termasuk-timnas-indonesia-u22-lia.webp
Cabor Gagal Penuhi Target SEA Games 2025 Akan Dihukum Kemenpora, Termasuk Timnas Indonesia U-22
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/timnas_thailand_u_22_membantai_timor_leste_u_22_6.jpg
Kenapa Bonus SEA Games 2025 Atlet Thailand Dipotong? Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement