Gara-Gara Lakukan Aksi Random di KMSK Deinze, Marselino Ferdinan Tuai Pujian

GARA-gara lakukan aksi random di KMSK Deizne, Marselino Ferdinan tuai pujian. Marselino Ferdinan merupakan wonderkid Timnas Indonesia yang saat ini berkarier di Belgia dengan memperkuat KMSK Deinze.

Berkarier di Eropa tampak membuat performa Marselino Ferdinan meningkat tajam. Hal tersebut terlihat ketika dirinya sukses mengantarkan Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas SEA Games 2023.

Penampilan Marselino Ferdinan di SEA Games 2023 menjadi salah satu faktor Timnas Indonesia U-22 meraih kejayaan di kompetisi itu. Bahkan, Marselino Ferdinan sukses mencatatkan dua gol meski bermain sebagai gelandang.

Alhasil, keputusan Marselino Ferdinan untuk melanjutkan karier di Eropa pun tampaknya sangat tepat. Terlebih, pemain berusia 18 tahun itu diberikan kesempatan bermain yang cukup dari KMSK Deinze di kompetisi resmi.

Namun selain pernampilan apiknya di atas lapangan, Marselino Ferdinan juga terkenal dengan aksi tengilnya di luar lapangan. Eks pemain Persebaya Surabaya itu sering kali tertangkap kamera melakukan aksi-aksi random yang mengundang gelak tawa netizen Indonesia.

Baru-baru ini, sebuah video pendek berisikan aksi kocak Marselino Ferdinan tersebar luas di YouTube. Video kelakuan random Marselino Ferdinan itu diunggah akun YouTube, @bedugalsport.