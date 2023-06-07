Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023, Live di RCTI!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |19:38 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023, Live di RCTI!
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Twitter/PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 akan Anda ketahui di sini. Anda dapat menyaksikan duel tersebut secara langsung di RCTI.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan bersua Palestina dalam laga bertajuk FIFA Matchday Juni 2023. Pertarungan kedua tim bakal tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu, 14 Juni 2023 pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia

Menghadapi Palestina tentunya menjadi kesempatan emas bagi Timnas Indonesia untuk meningkatkan ranking di klasemen FIFA. Sebagai informasi, saat ini tim asuhan Shin Tae-yong itu menduduki peringkat ke-149.

Sementara itu, Palestina berada jauh di atas Timnas Indonesia. Tim berjuluk The Fedayeen itu diketahui bertengger di peringkat ke-93 dunia.

Meski terpaut cukup jauh, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk meraih kemenangan atas Palestina. Pasalnya, pelatih Palestina yakni Makram Daboub tidak menurunkan skuad terbaiknya.

Menurut laporan dari Koora, Palestina tidak akan diperkuat sejumlah pemain senior seperti Oday Al Dabbagh dan Sajed Al Ghoul. Sebab, pemain-pemain senior The Feyadeen itu diketahui absen lantaran mengalami cedera.

