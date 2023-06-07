Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lemparan Jarak Jauh Pratama Arhan Bantu Tokyo Verdy Kalahkan Thespakusatsu Gunma 2-1 di Emperors Cup 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |19:24 WIB
Lemparan Jarak Jauh Pratama Arhan Bantu Tokyo Verdy Kalahkan Thespakusatsu Gunma 2-1 di Emperors Cup 2023
Pratama Arhan bantu Tokyo Verdy menang (Foto: Twitter/TokyoVerdySTAFF)
A
A
A

LEMPARAN jauh Pratama Arhan bantu Tokyo Verdy kalahkan Thespakusatsu Gunma 2-1 di Emperors Cup 2023. Sang pemain Timnas Indonesia bermain penuh selama 90 menit dalam pertandingan ini.

Pratama Arhan mendapat kesempatan langka untuk tampil sejak menit pertama dalam pertandingan putaran kedua Emperors Cup 2023 ini. Laga ini dimainkan di Nishigaoka Soccer Stadium pada Rabu (7/6/2023) sore tadi WIB.

Pratama Arhan

Bahkan, pemain berusia 21 tahun itu bermain penuh selama 90 menit dalam laga ini. Arhan tidak mencetak gol, namun lemparan jarak jauhnya membantu Tokyo Verdy memenangkan laga.

Tokyo Verdy tertinggal lebih dulu pada menit ke-36 karena gol bunuh diri. Namun, Goki Yamada sukses menyeimbangkan skor menjelang jeda turun minum, tepatnya pada menit ke-44.

Pada menit ke-83, giliran Gunma yang melakukan gol bunuh diri. Gol tersebut tercipta melalui lemparan jarak jauh Pratama Arhan yang terbiasa terlihat di Timnas Indonesia.

Tokyo Verdy pun memberikan predikat pahlawan kepada Arhan karena hal itu. Klub asal Jepang tersebut mengatakannya dalam akun Twitter-nya, @TokyoVerdySTAFF.

Halaman:
1 2
      
