HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dicibir Netizen, Konvoi Timnas Indonesia di Surabaya Akhirnya Ditiadakan

Aan haryono , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |18:34 WIB
Dicibir Netizen, Konvoi Timnas Indonesia di Surabaya Akhirnya Ditiadakan
Timnas Indonesia takkan melaksanakan konvoi di Surabaya jelang hadapi Palestina (Foto: PSSI)
A
A
A

WALI Kota Surabaya, Eri Cahyadi, pilih batalkan konvoi Timnas Indonesia usai ramai dicibir netizen. Eri juga memberi penjelasan mendetail mengenai rencana ini sebelum akhirnya memilih untuk membatalkan.

Menurut Eri, konvoi tersebut disalahpahami oleh publik karena maksud yang sebenarnya adalah pengawalan dan penyambutan Timnas Indonesia menuju Balai Kota Surabaya. Waktu tempuhnya hanya tujuh menit sebelum akhirnya Timnas Indonesia diagendakan makan malam bersama Timnas Palestina di Balai Kota Surabaya pada 11 Juni 2023.

Timnas Indonesia

Poin berikutnya, menurut Eri, ini adalah budaya suporter Surabaya. Menurutnya, ini adalah tradisi yang sering dilakukan oleh para suporter Persebaya Surabaya ketika menyambut kehadiran tim tamu seperti Persija Jakarta, Persis Solo, dan sebagainya.

Namun begitu, karena disalahpahami, maka konvoi tersebut ditiadakan. Eri menerangkan bahwa para pemain Timnas Indonesia dan Palestina akan langsung melaksanakan makan malam bersama di Balai Kota.

“Jadi ini konvoi pengawalan karena penghormatan yang diberikan kepada Timnas Indonesia. Ini tradisi dan budaya suporter Surabaya karena kami ingin menunjukkan suporter Surabaya itu begitu ramah. Biasanya konvoi jenis ini dihadiri perwakilan suporter, ini bisa kita batasi, seperti maksimal 100 suporter untuk mengawal, dalam konteks ini dari hotel ke Balai Kota yang butuh waktu 7 menit. Jadi ini bukan mengelilingkan pemain Timnas ke seluruh Surabaya,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
