HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Fiorentina vs West Ham United di Final Liga Konferensi Eropa 2022-2023, Tomas Soucek Siap Tampil Habis-habisan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |18:02 WIB
Jelang Fiorentina vs West Ham United di Final Liga Konferensi Eropa 2022-2023, Tomas Soucek Siap Tampil Habis-habisan
Tomas Soucek siap tampil habis-habisan di laga Fiorentina vs West Ham United (Foto: Twitter/westham)
A
A
A

WEST Ham United akan menghadapi Fiorentina di final Liga Konferensi Eropa 2022-2023. Menjelang laga tersebut, gelandang The Hammers -julukan West Ham United, Tomas Soucek menegaskan siap tampil habis-habisan guna mengantarkan timnya menjadi juara.

Seperti diketahui, West Ham United bakal bersua Fiorentina di partai puncak Liga Konferensi Eropa musim ini. Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Eden Arena, Praha, Republik Ceko, pada Kamis (8/6/2023) pukul 02.00 WIB.

West Ham United

Menjelang partai puncak itu, Tomas Soucek mengatakan West Ham memiliki kesempatan untuk menjadi juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023. Oleh sebab itu, dirinya menegaskan akan tampil habis-habisan di laga tersebut.

"Besok kami akan memiliki kesempatan untuk memenangkan trofi. Saya akan melakukan segalanya untuk menang di sini di Praha," ucap Thomas Soucek dilansir dari Tuttomercato, Rabu (7/6/2023).

Lebih lanjut, Tomas Soucek juga menyebut tampil di Stadion Eden Arena mengingatkannya ketika masih memperkuat Slavia Praha. Pemain berusia 28 tahun itu pun mengaku sangat senang bisa kembali tampil di stadion tersebut.

