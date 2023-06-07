Bertetangga di Belgia, Sandy Walsh Siap Bantu Marselino Ferdinan Wujudkan Mimpi Main di Liga Champions

BERTETANGGA di Belgia, Sandy Walsh siap bantu Marselino Ferdinan wujudkan mimpi main di Liga Champions. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Sandy Walsh, mengaku tinggal hanya 25 menit dari tempat tinggal Marselino Ferdinan.

Walsh bermain di tim asal Belgia, KV Mechelen, yang tampil di kasta tertinggi. Sedangkan Marselino baru pindah ke Belgia pada tahun ini setelah direkrut KMSK Deinze, tim kasta kedua, dari Persebaya Surabaya.

Keduanya merupakan rekan setim di Timnas Indonesia dan Walsh mengaku siap menjadi mentor untuk Marselino, sang wonderkid yang baru berusia 18 tahun.

"Tempat tinggal kami di Belgia hanya berjarak sekitar 25 menit. Saya sudah sampaikan ke Marselino bahwa ia bisa datang kapan saja ke tempat tinggalku untuk berbagi pengalaman. Saya siap membimbingnya kapan saja," kata Sandy Walsh, sebagaimana dilansir dari Antara, Rabu (7/6/2023).

Mengingat Marselino Ferdinan masih berada di awal kariernya, Sandy Walsh menyadari betul betapa pentingnya bimbingan. Apalagi, KMSK Deinze merupakan klub pertama Marselino Ferdinan di luar Indonesia.

Sandy Walsh juga membeberkan tentang mimpi Marselino Ferdinan bermain di Eropa, yaitu untuk tampil di pentas Liga Champions. Sang bek kanan berusia 28 tahun itu pun mengaku takjub mendengar jawaban dari Marselino.

"Usianya terbilang masih sangat muda sehingga berpeluang besar untuk mengembangkan karier sepakbola di Eropa. Saya pernah tanya targetnya bermain di Eropa apa. Dia jawab ingin bermain di Liga Champions. Sebuah jawaban yang pertama kalinya saya dengar dari anak muda dari Indonesia," kata Walsh.