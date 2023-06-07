Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Antusias Sambut Ivar Jenner dan Rafael Struick di Timnas Indonesia Jelang Lawan Palestina dan Argentina, Marc Klok Ungkap Harapannya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |17:39 WIB
Antusias Sambut Ivar Jenner dan Rafael Struick di Timnas Indonesia Jelang Lawan Palestina dan Argentina, Marc Klok Ungkap Harapannya
Marc Klok berharap bisa bantu proses adaptasi Ivar Jenner dan Rafael Struick di Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

ANTUSIAS sambut Ivar Jenner dan Rafael Struick di Timnas Indonesia jelang lawan Palestina dan Argentina, Marc Klok ungkap harapannya. Selain senang dengan kehadiran Ivar dan Rafael, Klok berharap bisa membantu proses adaptasi kedua pemain tersebut.

Sebagaimana diketahui, saat ini Timnas Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan (TC) jelang menghadapi dua lawan berat di FIFA Matchday Juni 2023. Adapun dua lawan yang akan dihadapi tim asuhan Shin Tae-yong itu yakni Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu (14/6/2023) dan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin (19/6/2023).

Marc Klok

Sebanyak 26 pemain telah mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong untuk mengikuti TC Timnas Indonesia di Surabaya yang telah digelar sejak Senin (5/6/2023) lalu. Ivar Jenner dan Rafael Struick yang baru menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pun turut termasuk dalam daftar pemain tersebut.

Melihat hal itu, Marc Klok yang juga merupakan pemain naturalisasi menyambut hangat kedua pemain keturunan berdarah Belanda itu. Terlebih, Klok juga memiliki darah Belanda.

“Sangat baik, saya melihat mereka (Ivar dan Rafael) di sini. Ada dua pemain dari Belanda, naturalisasi baru,” ucap Marc Klok, dilansir dari kanal Youtube PSSI TV, Rabu (7/6/2023).

