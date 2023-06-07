Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Gabung TC Timnas Indonesia, Marc Klok Janjikan Satu Hal Jelang Hadapi Palestina dan Argentina

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |17:22 WIB
Gabung TC Timnas Indonesia, Marc Klok Janjikan Satu Hal Jelang Hadapi Palestina dan Argentina
Marc Klok janji berikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

GABUNG pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia, Marc Klok janjikan satu hal jelang hadapi Palestina dan Argentina. Gelandang Persib Bandung tersebut mengaku bersiap untuk memberikan yang terbaik.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sudah mulai berkumpul menjelang FIFA Matchday Juni 2023. Ada dua laga yang akan dilakoni, yaitu kontra Palestina dan Argentina.

Timnas Indonesia

Ada 26 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk melaksanakan TC, yang sejatinya telah dimulai sejak Senin (5/6/2023) lalu. Namun, Marc Klok baru merapat pada hari Selasa (6/6/2023) kemarin bersama rekan-rekan setimnya dari Persib Bandung, yaitu Ricky Kambuaya, Rachmat Irianto, dan Edo Febriansyah.

Klok pun mengaku bahagia bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia. Gelandang berusia 30 tahun itu fokus untuk melakoni dua laga berikutnya kontra Palestina dan Argentina.

“Saya senang sekali bisa gabung lagi bersama Timnas Indonesia. Kemarin sama Persib latihan pertama untuk musim depan,” kata Klok, dikutip dari kanal Youtube PSSI TV, Rabu (7/6/2023).



      
