HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Manchester United Jadikan Kim Min-jae Incaran Prioritas, Newcastle United Bersiap Menyalip?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |16:39 WIB
Manchester United Jadikan Kim Min-jae Incaran Prioritas, Newcastle United Bersiap Menyalip?
Kim Min-jae jadi incaran prioritas Manchester United (Foto: REUTERS)
A
A
A

MANCHESTER United jadikan Kim Min-jae incaran prioritas, namun Newcastle United juga ikut memantau. Kabar ini diungkap oleh jurnalis Fabrizio Romano.

Menurut warta dari sang reporter asal Italia tersebut di akun Twitter-nya (@FabrizioRomano), Manchester United telah memantau Kim Min-jae sejak lama. Mereka bahkan sudah memasukkan bek tengah asal Korea Selatan itu dalam daftar buruan sejak Oktober 2022 lalu.

Kim Min-jae

Menjelang bursa transfer musim panas 2023, Manchester United menjadikan Kim Min-jae sebagai incaran prioritas. Hal ini tidak jauh-jauh dari performa apik bek tengah berusia 26 tahun tersebut bersama Napoli.

Baru melakoni musim debutnya di Italia, Kim Min-jae membantu Napoli meraih gelar juara Liga Italia 2022-2023 usai memainkan 35 laga dengan mencetak dua gol dan dua assist. Secara keseluruhan, dia bermain 45 kali di semua ajang untuk tim asuhan Luciano Spalletti tersebut.

Tak ayal, penampilan Kim pun menarik minat klub-klub top, termasuk Newcastle United. Klub kaya raya Liga Inggris tersebut sedang merencanakan sesuatu yang besar seiring dengan keberhasilan meraih tiket lolos ke Liga Champions 2023-2024 dan Kim Min-jae bisa menjadi salah satu di antaranya.

Halaman:
1 2
      
