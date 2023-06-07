Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Kabar Paling Mengejutkan di Dunia Sepakbola Internasional, Nomor 1 Bikin Banjir Air Mata!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |16:26 WIB
Lionel Messi resmi hengkang dari PSG (Foto: Reuters)
Lionel Messi resmi hengkang dari PSG (Foto: Reuters)
A
A
A

ADA 4 kabar paling mengejutkan di dunia sepakbola internasional. Salah satunya penuh emosional hingga menuai banjir air mata para pencinta sepakbola dunia.

Di pengujung musim 2022-2023 kabar mengejutkan menyelimuti dunia sepakbola internasional. Mulai dari hengkangnya pemain bintang dari klubnya hingga seorang legenda yang memutuskan untuk pensiun. Lantas, seperti apa saja kabar mengejutkan itu?

Berikut 4 kabar paling mengejutkan di dunia sepakbola internasional:

4. Lionel Messi Hengkang dari PSG

Lionel Messi

Kabar mengejutkan datang dari megabintang Lionel Messi. Pemain berjuluk La Pulga memilih hengkang dari Paris Saint-Germain (PSG).

Performa Messi pada musim ini sejatinya terbilang bagus. Kapten Timnas Argentina itu berhasil menorehkan 16 gol dan 16 assist dalam 32 laga di sepanjang Liga Prancis. Hanya saja, ia tetap dianggap gagal oleh suporter Le Parisiens karena tidak dapat membawa PSG melangkah jauh di Liga Champions.

Masa depan La Pulga kini masih menjadi teka-teki. Banyak rumor menyebut Messi akan bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Hilal. Namun ada juga yang menyatakan jika Messi akan kembali ke Barcelona.

3. Eden Hazard Dilepas Real Madrid

Eden Hazard

Real Madrid juga memberikan kabar mengejutkan dengan melepas salah satu pemain termahalnya, Eden Hazard. Hazard didatangkan Los Blancos pada 2019 untuk menjadi suksesor Cristiano Ronaldo yang hengkang ke Juventus.

Nahas, Hazard lebih banyak berkutat dengan cedera dan tak kunjung kembali ke penampilan terbaiknya. Total, pemain asal Belgia ini hanya bermain dalam 76 pertandingan saja. Alhasil, Real Madrid memutuskan untuk menyudahi kerjasamanya dengan Hazard, meski kontraknya baru berakhir akhir tahun 2023.

Halaman:
1 2
      
