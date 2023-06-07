Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Susun Best Starting XI Versinya, Zlatan Ibrahimovic Coret Pemain Manchester United!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |15:53 WIB
Susun Best Starting XI Versinya, Zlatan Ibrahimovic Coret Pemain Manchester United!
Zlatan Ibrahimovic membuat best Starting XI versi dirinya. (Foto: REUTERS/Daniele Mascolo)
A
A
A

ZLATAN Ibrahimovic resmi mengumumkan pensiun sebagai pesepakbola profesional pada Senin, 5 Juni 2023 dini hari WIB. Ia mengakhiri karier profesional sepakbolanya yang dimulai sejak 24 tahun lalu atau pada 1999.

Selama 24 tahun menjadi pesepakbola profesional, Zlatan Ibrahimovic sempat satu klub dengan sejumlah pesepakbola jempolan. Alhasil, di akun Instagram-nya @iamzlatanibrahimovic, ia membuat starting XI yang berisikan pemain-pemain top yang sempat bekerja sama dengannya.

Maxwell

(Maxwell bekerja sama dengan Ibrahimovic di empat klub berbeda)

Dalam pola 4-3-3, Zlatan Ibrahimovic memberi kepercayaan posisi kiper kepada Gianluigi Buffon. Zlatan Ibrahimovic dan Gianluigi Buffon sempat dua tahun (2004-2006) bekerja sama di Juventus.

Keduanya bisa bekerja sama lebih lama lagi jika saja Juventus tidak didegradasi di akhir musim 2005-2006. Kemudian di posisi empat bek sejajar ada Lilian Thuram (Juventus 2004-2006), Thiago Silva (AC Milan 2010-2012), Alessandro Nesta (AC Milan 2010-2012) dan Maxwell (Ajax Amsterdam 2001-2004, Inter Milan 2006-2009, Barcelona 2009-2010 dan PSG 2012-2016).

Melihat fakta di atas, tak heran Zlatan Ibrahimovic memasukkan nama Maxwell. Sebab, keduanya sempat bekerja sama di empat klub berbeda. Tiap kali mereka bekerja sama, klub yang dibela selalu keluar sebagai juara liga!

Lanjut ke posisi tiga gelandang sentral ada Xavi Hernandez (Barcelona 2009-2010), Patrick Vieira (Juventus 2004-2006) dan Pavel Nedved (2004-2006). Melihat dominasi  pemain Juventus di posisi ini, Zlatan Ibrahimovic sepertinya takjub dengan kualitas lini sentral si Nyonya Tua pada masanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190194/shin_tae_yong_mengirimkan_bantuan_ke_korban_bencana_sumatera_dan_disambut_masyarakat_setempat-Z4NK_large.jpg
Shin Tae-yong Kirim Bantuan ke Korban Bencana Sumatera, Disambut Warga Aceh Tamiang: Terima Kasih STY!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189012/calvin_verdonk_sumbang_125_paket_hygiene_kit_untuk_bencana_sumatera_cverdonk-lVGK_large.jpg
Salut! Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk Sumbang 125 Paket Hygiene Kit untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188713/justin_hubner_wajib_mualaf_jika_ingin_menikahi_jennifer_coppe_justinhubner5-C6UI_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Wajib Mualaf Sebelum Nikahi Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658949/ffi-sebut-timnas-futsal-indonesia-kini-jadi-perhatian-jelang-piala-asia-2026-sbl.webp
FFI Sebut Timnas Futsal Indonesia Kini Jadi Perhatian Jelang Piala Asia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/timnas_futsal_indonesia_evan_soumilena.jpg
Piala Asia Futsal 2026 Resmi Digelar di Jakarta, FFI Gandeng Pemprov DKI
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement