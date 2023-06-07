Susun Best Starting XI Versinya, Zlatan Ibrahimovic Coret Pemain Manchester United!

ZLATAN Ibrahimovic resmi mengumumkan pensiun sebagai pesepakbola profesional pada Senin, 5 Juni 2023 dini hari WIB. Ia mengakhiri karier profesional sepakbolanya yang dimulai sejak 24 tahun lalu atau pada 1999.

Selama 24 tahun menjadi pesepakbola profesional, Zlatan Ibrahimovic sempat satu klub dengan sejumlah pesepakbola jempolan. Alhasil, di akun Instagram-nya @iamzlatanibrahimovic, ia membuat starting XI yang berisikan pemain-pemain top yang sempat bekerja sama dengannya.

(Maxwell bekerja sama dengan Ibrahimovic di empat klub berbeda)

Dalam pola 4-3-3, Zlatan Ibrahimovic memberi kepercayaan posisi kiper kepada Gianluigi Buffon. Zlatan Ibrahimovic dan Gianluigi Buffon sempat dua tahun (2004-2006) bekerja sama di Juventus.

Keduanya bisa bekerja sama lebih lama lagi jika saja Juventus tidak didegradasi di akhir musim 2005-2006. Kemudian di posisi empat bek sejajar ada Lilian Thuram (Juventus 2004-2006), Thiago Silva (AC Milan 2010-2012), Alessandro Nesta (AC Milan 2010-2012) dan Maxwell (Ajax Amsterdam 2001-2004, Inter Milan 2006-2009, Barcelona 2009-2010 dan PSG 2012-2016).

Melihat fakta di atas, tak heran Zlatan Ibrahimovic memasukkan nama Maxwell. Sebab, keduanya sempat bekerja sama di empat klub berbeda. Tiap kali mereka bekerja sama, klub yang dibela selalu keluar sebagai juara liga!

Lanjut ke posisi tiga gelandang sentral ada Xavi Hernandez (Barcelona 2009-2010), Patrick Vieira (Juventus 2004-2006) dan Pavel Nedved (2004-2006). Melihat dominasi pemain Juventus di posisi ini, Zlatan Ibrahimovic sepertinya takjub dengan kualitas lini sentral si Nyonya Tua pada masanya.