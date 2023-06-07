2 Top Skor Liga Champions Eropa yang Bakal Ambil Bagian di Liga Champions Asia 2023-2024, Nomor 1 Karim Benzema!

Karim Benzema perkuat Al Ittihad dan akan tampil di Liga Champions Asia 2023-2024 (Foto: REUTERS)

SEBANYAK dua top skor Liga Champions Eropa yang bakal ambil bagian di Liga Champions Asia 2023-2024 akan dibahas di sini. Salah satunya adalah Karim Benzema.

Tim-tim Arab Saudi membuat heboh dunia belakangan dengan aksi-aksinya menggaet para pemain top dunia. Terbaru, Karim Benzema dipastikan akan menjadi bagian dari skuad Al Ittihad untuk musim depan.

Kini, menjelang musim baru, Liga Champions Asia 2023-2024 bakal diramaikan oleh para bintang top dunia. Nyatanya, ada dua di antara mereka yang sebelumnya pernah memenangkan gelar top skor di Liga Champions Eropa.

Berikut 2 Top Skor Liga Champions Eropa yang Bakal Ambil Bagian di Liga Champions 2023-2024

2. Cristiano Ronaldo





Cristiano Ronaldo memperkuat Al Nassr sejak Januari 2023 lalu. Dia telah melalui musim debutnya di Liga Arab Saudi dengan kesuksesan mencetak 14 fol dari 16 pertandingan, ditambah dua assist.

Namun, untuk bisa tampil di putaran final Liga Champions Asia 2023-2024, Cristiano Ronaldo dan Al Nassr perlu untuk melalui babak play-off terlebih dulu. Mereka akan menghadapi pemenang antara Shabab Al Ahli vs Al Wehdat.

Cristiano Ronaldo merupakan top skor Liga Champions Eropa dalam tujuh kali kesempatan di sepanjang kariernya. Mungkin, di musim depan, dia bisa mengulangi pencapaian itu di Liga Champions Asia 2023-2024.