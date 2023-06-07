Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Top Skor Liga Champions Eropa yang Bakal Ambil Bagian di Liga Champions Asia 2023-2024, Nomor 1 Karim Benzema!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |15:29 WIB
2 Top Skor Liga Champions Eropa yang Bakal Ambil Bagian di Liga Champions Asia 2023-2024, Nomor 1 Karim Benzema!
Karim Benzema perkuat Al Ittihad dan akan tampil di Liga Champions Asia 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK dua top skor Liga Champions Eropa yang bakal ambil bagian di Liga Champions Asia 2023-2024 akan dibahas di sini. Salah satunya adalah Karim Benzema.

Tim-tim Arab Saudi membuat heboh dunia belakangan dengan aksi-aksinya menggaet para pemain top dunia. Terbaru, Karim Benzema dipastikan akan menjadi bagian dari skuad Al Ittihad untuk musim depan.

Karim Benzema

Kini, menjelang musim baru, Liga Champions Asia 2023-2024 bakal diramaikan oleh para bintang top dunia. Nyatanya, ada dua di antara mereka yang sebelumnya pernah memenangkan gelar top skor di Liga Champions Eropa.

Berikut 2 Top Skor Liga Champions Eropa yang Bakal Ambil Bagian di Liga Champions 2023-2024

2. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo memperkuat Al Nassr sejak Januari 2023 lalu. Dia telah melalui musim debutnya di Liga Arab Saudi dengan kesuksesan mencetak 14 fol dari 16 pertandingan, ditambah dua assist.

Namun, untuk bisa tampil di putaran final Liga Champions Asia 2023-2024, Cristiano Ronaldo dan Al Nassr perlu untuk melalui babak play-off terlebih dulu. Mereka akan menghadapi pemenang antara Shabab Al Ahli vs Al Wehdat.

Cristiano Ronaldo merupakan top skor Liga Champions Eropa dalam tujuh kali kesempatan di sepanjang kariernya. Mungkin, di musim depan, dia bisa mengulangi pencapaian itu di Liga Champions Asia 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/11/1659041/napoli-juara-piala-super-italia-2025-usai-taklukkan-bologna-fou.webp
Napoli Juara Piala Super Italia 2025 usai Taklukkan Bologna
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/23/atlet_skateboard_indonesia_basral_graito_hutomo_vi.jpg
Kisah Basral Graito Hutomo, dari Skateboard Bekas hingga Raih Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement