Jeonbuk Hyundai Hanya Turunkan Tim Lapis Kedua Kontra Persis Solo, Ini Alasannya

Jeonbuk Hyundai tak bisa turun dengan kekuatan penuh ketika menghadapi Persis Solo (Foto: Instagram/jeonbuk1994)

JEONBUK Hyundai hanya turunkan tim lapis kedua kontra Persis Solo. Dijelaskan oleh pihak Jeonbuk Hyundai, hal ini karena banyak pemain yang dipanggil ke Timnas Korea Selatan mengingat laga diselenggarakan berbarengan dengan FIFA Matchday.

Jeonbuk Hyundai telah mengonfirmasi laga persahabatan kontra Persis Solo di akun resmi tim @jeonbuk1994 di Instagram. Laga ini akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 17 Juni 2023 mendatang.

"Iya benar (17 Juni)," ujar Media Office Persis Solo Bryan Barcelona saat dihubungi, Rabu (7/6).

Ya, Jeonbuk telah mengonfirmasi laga ini. Namun, tim kasta tertinggi Liga Korea Selatan 2022-2023 itu memberi indikasi hanya akan membawa tim lapis keduanya.

Informasi dalam akun Instagram mereka tertulis dalam caption adalah sebagai berikut: "Pertandingan Persahabatan. Tim Jeonbuk Hyundai B akan mengunjungi Indonesia dan melakukan laga persahabatan dengan Persis Solo! Jeonbuk Hyundai B VS @persisofficial. 2023.06.17."

Menanggapi hal ini, Bryan selaku Media Officer Persis Solo menuturkan bahwa siapa pun yang diturunkan, tetaplah skuad dari Jeonbuk Hyundai.

"Atas namanya tetap JHM (Jeonbuk Hyundai Motors)," ujarnya.

Itu tidak memungkinkan bagi Jeonbuk untuk membawa skuad terbaik ke Solo. Sebab, banyak pemain mereka yang dipanggil membela Timnas Korea Selatan, seperti Gue-sung Cho, Moon-hwan Kim, Seung-ho Paik, dan Min-kyu Song. Di bulan Juni ini, Timnas Korea Selatan juga akan menghadapi Peru dalam laga persahabatan.