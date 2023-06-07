3 Pemain Keturunan di Luar Negeri yang Bakal Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 dari Qatar!

Berikut 3 pemain keturunan di luar negeri yang bakal perkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 3 pemain keturunan yang bakal memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 akan mengarungi Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2023 di Stadion Manahan Solo pada 6-12 September 2023.

Skuad asuhan indra Sjafri itu akan menantang penghuni pot 1, Turkmenistan dan Taiwan (pot 3). Untuk lolos otomatis ke Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Qatar, Timnas Indonesia U-23 wajib lolos sebagai juara grup.

Jika pada akhirnya finis sebagai runner-up grup, Timnas Indonesia U-23 harus menyegel status runner-up terbaik. Sebab, dari 11 runner-up, hanya empat runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke putaran final.

Demi mendapatkan hasil maksimal di ajang ini, Indra Sjafri bakal memanggil pemain-pemain terbaiknya. Bukan tak mungkin, pemain-pemain keturunan yang kini berkarier di luar negeri akan dipanggil Indra Sjafri. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain keturunan di luar negeri yang bakal perkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024:

3. Rafael Struick (ADO Den Haag)





Dalam wawancara baru-baru ini, Indra Sjafri mencoba melobi ADO Den Haag dan Jong Utrecht, dua klub yang membawahi dua pemain keturunan Indonesia, yakni Rafael Strucik dan Ivar Jenner.

“Kami lihat nanti terkait regulasi. Keduanya (mungkin) akan kami coba. Terpenting, kami akan siapkan tim dengan sebaik mungkin," kata Indra Sjafri.