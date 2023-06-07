Almere City, Mantan Klub Ezra Walian yang Selangkah Lagi Promosi ke Kasta Tertinggi Liga Belanda 2023-2024

ALMERE City selangkah lagi promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda 2023-2024 akan dibahas di sini. Mantan klub Ezra Walian tersebut baru saja memenangkan laga leg pertama play-off promosi/degradasi Liga Belanda 2022-2023.

Almere City tampil dengan dominan dalam pertandingan leg pertama yang digelar di kandang mereka, Mitsubishi Forklift Stadion, Rabu (7/6/2023) dini hari tadi WIB. Mereka menang dengan skor 2-0 berkat dua gol dari Lance Duijvestijn pada menit ke-65 dan 77.

Kemenangan ini pun menjadi modal bagi Almere City untuk leg kedua nanti. Mereka akan bertandang ke markas FC Emmendi De Oude Meerdijk pada Minggu 11 Juni 2023 malam WIB mendatang. Jika mampu mempertahankan keunggulan agregat, maka mereka akan mendapat tiket lolos ke kasta tertinggi untuk musim depan.

Almere City mendapatkan kesempatan memperebutkan tiket promosi ini setelah finis ketiga di kasta kedua Liga Belanda 2022-2023. Mereka menyudahi musim dengan torehan 70 poin dari 38 laga, tertinggal 15 poin dari Heracles dan PEC Zwolle di dua posisi teratas dengan sama-sama mengoleksi 85 poin.

Sebelumnya, Almere City juga perlu melalui play-off tersendiri menghadapi tim-tim kasta kedua Liga Belanda 2022-2023 lainnya demi memperebutkan tiket promosi/degradasi ini. Mereka sukses menjadi juara dalam play-off tersebut dengan mengalahkan FC Eindhoven 3-2 di semifinal dan menang adu penalti 2-0 atas VVV Venlo setelah imbang 2-2 dalam dua leg.