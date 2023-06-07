3 Pesepakbola Muslim Top Dunia yang Bisa Ikuti Jejak Karim Benzema Gabung Klub Liga Arab Saudi, Nomor 1 Pernah Juara Piala Dunia!

SEBANYAK 3 pesepakbola muslim top dunia yang bisa ikuti jejak Karim Benzema gabung klub Liga Arab Saudi akan dibahas di sini. Sebagai informasi, Karim Benzema resmi diumumkan sebagai rekrutan anyar klub Liga Arab Saudi, Al Ittihad.

Karim Benzema diketahui mendapat kontrak selama dua tahun atau hingga 2025 mendatang dari Al Ittihad dengan opsi perpanjangan selama satu tahun. Menurut kabar yang beredar, Benzema juga menerima bayaran senilai 200 juta euro atau sekitar Rp3,1 triliun.

Langkah yang diambil Karim Benzema tentunya bisa dipertimbangkan pesepakbola muslim top dunia lainnya. Lantas, siapa sajakah pemain sepakbola muslim top dunia yang bisa ikuti jejak Karim Benzema?

Berikut 3 Pesepakbola Muslim Top Dunia yang Bisa Ikuti Jejak Karim Benzema Gabung Klub Liga Arab Saudi

3. Edin Dzeko





Edin Dzeko merupakan salah satu pesepakbola muslim top dunia. Meski usianya sudah menginjak 37 tahun, penyerang berpaspor Bosnia ini masih menjadi andalan di lini depan Inter Milan.

Bahkan, Dzeko berpeluang meraih gelar Liga Champions 2022-2023 jika Inter Milan mampu mengalahkan Manchester City di partai final. Namun jika dilihat dari usianya, Dzeko tampak sudah memasuki masa-masa pensiun.

Opsi terbaik yang bisa diambil Dzeko tentunya melanjutkan karier di Liga Arab Saudi. Dengan begitu, Dzeko dapat menjadi salah satu pemain bintang yang meramaikan kompetisi tertinggi di Arab Saudi itu.