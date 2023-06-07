Lionel Messi Minta Bantuan Al Hilal dan Inter Miami agar Bisa Pindah ke Barcelona pada Musim Panas 2023!

Lionel Messi meminta bantuan Al Hilal dan Inter Miami untuk pindah ke Barcelona pada musim panas 2023. (Foto: REUTERS/Benoit Tessier)

LIONEL Messi meminta bantuan Al Hilal dan Inter Miami agar bisa pindah ke Barcelona pada musim panas 2023. Pemberitaan itu disampaikan media Spanyol, Cadena SER.

“Leo Messi meminta Inter Miami dan Al Hilal untuk membantu secara finansial guna membantu kepindahannya ke Barcelona,” tulis akun Twitter Managing Barca, berdasarkan informasi yang disampaikan Cadena SER.

Seperti yang disampaikan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Lionel Messi masih berhasrat merumput di Eropa, setidaknya hingga Copa America 2024 berakhir. Namun, Lionel Messi tak mau melanjutkan kariernya di PSG, melainkan di klub lain. Karena itu, Lionel Messi memilih tidak memperpanjang kontraknya bersama PSG yang berakhir pada 30 Juni 2023.

Dua hari yang lalu, agen sekaligus ayah Lionel Messi, Jorge Messi, mengadakan pertemuan dengan presiden Barcelona, Joan Laporta. Sebelum pertemuan dilakukan, Jorge Messi mengonfirmasi Lionel Messi ingin kembali ke Barcelona, klub yang membesarkan namanya.

“Leo (Messi) ingin kembali ke Barcelona dan saya sangat senang melihatnya kembali ke Barcelona. Pindah ke Barcelona mausk ke dalam pilihan,” kata Jorge Messi, mengutip dari akun Twitter jurnalis Italia Fabrizio Romano.

Setelah pertemuan Jorge Messi dan Joan Laporta, Fabrizio Romano mengatakan Barcelona belum melancarkan penawaran resmi kepada kubu Lionel Messi. Kedua kubu masih mencari solusi terbaik agar bisa melakukan kerjasama, layaknya dalam periode 2000-2021. Penawaran belum dilakukan karena Barcelona masih dalam masalah keuangan.