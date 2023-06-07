Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Malaysia U-17 Tumbang Jelang Turun di Piala Asia U-17 2023, Pertanda Gagal Total?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |14:19 WIB
Timnas Malaysia U-17 Tumbang Jelang Turun di Piala Asia U-17 2023, Pertanda Gagal Total?
Timnas Malaysia U-17 kalah 2-3 dari Uzbekistan U-17 di uji coba jelang Piala Asia U-17 2023 (Foto: Twitter/FAM_Malaysia)
A
A
A

TIMNAS Malaysia U-17 tumbang jelang turun di Piala Asia U-17 2023. Tim asuhan Osmera Omaro itu menelan kekalahan 2-3 dari Uzbekistan U-17 dalam partai uji coba jelang turnamen.

Harimau Malaya Muda – julukan Timnas Malaysia U-17 – melanjutkan persiapannya menjelang Piala Asia U-17 2023. Mereka menghadapi Uzbekistan dalam sebuah pertandingan uji coba pada Selasa 6 Juni 2023 kemarin.

Timnas Malaysia U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17

Hasilnya, Timnas Malaysia U-17 kalah dengan skor 2-3. Uzbekitan unggul lebih dulu pada menit ke-12 tapi Malaysia sukses menyeimbangkan skor menjadi 1-1 melalui Farish Danish pada menit ke-18.

Skor 1-1 bertahan hingga jeda turun minum. Namun, Uzbekistan menghabisi Malaysia di babak kedua melalui gol-gol Uktamov Ozodbek (66’) dan Karimov Ollabergan (70’).

Malaysia sempat membalas sekali melalui gol Muhammad Ryan Fahreen pada menit ke-79. Namun, itu hanya memperkecil skor menjad 2-3.

Halaman:
1 2
      
