Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rencana Konvoi Timnas Indonesia di Surabaya Panen Cibiran Warganet

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |14:18 WIB
Rencana Konvoi Timnas Indonesia di Surabaya Panen Cibiran Warganet
Timnas Indonesia akan diarak keliling kota Surabaya jelang lawan Timnas Palestina (Foto: PSSI)
A
A
A

RENCANA konvoi Timnas Indonesia di Surabaya panen cibiran dari warganet. Hal ini merupakan buntut wacana Pemerintah Kota Surabaya yang hendak menggelar arak-arakan buat Timnas Indonesia senior dalam rangka euforia keberhasilan Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas SEA Games 2023.

Wacana tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Menurutnya, arak-arakan Timnas Indonesia ini merupakan bentuk manifestasi rasa bahagia masyarakat Surabaya terhadap keberhasilan Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas di SEA Games 2023.

Eri Cahyadi

(Eri Cahyadi (kiri) akan adakan konvoi untuk Timnas Indonesia)

"Insya Allah, akan ada konvoi tanggal 11 untuk hari minggu untuk Timnas Indonesia di Kota Surabaya. Kita bangga Indonesia telah membawa pulang emas di SEA Games 2023. Ini bukti cinta kita kepada mereka" ujar Eri Cahyadi.

Alih-alih disambut antusias oleh masyarakat Indonesia, wacana Pemkot Surabaya untuk mengadakan arak-arak ini justru menuai banyak cibiran dari netizen. Sebagian besar netizen menilai jika euforia juara SEA Games 2023 telah berakhir dan pemain perlu istirahat.

“Kayaknya udah mulai agak-agak si walikotanya ini,” tulis warganet Twitter @sbyfess.

“Iya yang main di gbt tuh fifa match day timnas lawan palestina, kenapa harus konvoi? Mungkin wali kota Surabaya lagi cari muka,” tulis @ThufailAchmad.

Tak hanya di Twitter, netizen Instagram juga tak setuju dengan konvoi itu. Dalam salah satu unggahan akun resmi PSSI, warganet membanjiri kolom komentar dengan ungkapan penolakan terhadap rencana Pemkot Surabaya tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/51/1659129/basral-graito-atlet-skateboard-andalan-bekasi-yang-mengguncang-sea-games-2025-ypw.webp
Basral Graito, Atlet Skateboard Andalan Bekasi yang Mengguncang SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/masniari_wolf_merebut_medali_emas_renang_nomor_50.jpg
Kapan Bonus SEA Games 2025 Cair? Kemenpora Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement