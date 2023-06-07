Rencana Konvoi Timnas Indonesia di Surabaya Panen Cibiran Warganet

RENCANA konvoi Timnas Indonesia di Surabaya panen cibiran dari warganet. Hal ini merupakan buntut wacana Pemerintah Kota Surabaya yang hendak menggelar arak-arakan buat Timnas Indonesia senior dalam rangka euforia keberhasilan Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas SEA Games 2023.

Wacana tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Menurutnya, arak-arakan Timnas Indonesia ini merupakan bentuk manifestasi rasa bahagia masyarakat Surabaya terhadap keberhasilan Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas di SEA Games 2023.

(Eri Cahyadi (kiri) akan adakan konvoi untuk Timnas Indonesia)

"Insya Allah, akan ada konvoi tanggal 11 untuk hari minggu untuk Timnas Indonesia di Kota Surabaya. Kita bangga Indonesia telah membawa pulang emas di SEA Games 2023. Ini bukti cinta kita kepada mereka" ujar Eri Cahyadi.

Alih-alih disambut antusias oleh masyarakat Indonesia, wacana Pemkot Surabaya untuk mengadakan arak-arak ini justru menuai banyak cibiran dari netizen. Sebagian besar netizen menilai jika euforia juara SEA Games 2023 telah berakhir dan pemain perlu istirahat.

“Kayaknya udah mulai agak-agak si walikotanya ini,” tulis warganet Twitter @sbyfess.

“Iya yang main di gbt tuh fifa match day timnas lawan palestina, kenapa harus konvoi? Mungkin wali kota Surabaya lagi cari muka,” tulis @ThufailAchmad.

Tak hanya di Twitter, netizen Instagram juga tak setuju dengan konvoi itu. Dalam salah satu unggahan akun resmi PSSI, warganet membanjiri kolom komentar dengan ungkapan penolakan terhadap rencana Pemkot Surabaya tersebut.