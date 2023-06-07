Ambisi Bek Timnas Indonesia Andy Setyo Jelang Hadapi Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023: Bawa Skuad Garuda Menang!

Andy Setyo percaya diri lebih Timnas Indonesia bisa atasi perlawanan Palestina dan Argentina (Foto: Instagram/@andysetyon)

BEK Timnas Indonesia, Andy Setyo penuh ambisi jelang hadapi Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Pemain milik Persikabo 1973 itu bahkan sangat yakin Timnas Indonesia bisa mendulang kemenangan.

“Antusias banget sih pastinya (hadapi Palestina dan Argentina). Semoga nanti bisa memberikan yang terbaik,” kata Andy Setyo, dilansir dari kanal Youtube PSSI TV, Rabu (7/6/2023).

“Target pastinya ingin memberikan kemenangan untuk Indonesia dan bermain yang terbaik,” sambungnya.

Di lain sisi, pemain 25 tahun itu tak bisa menutupi rasa bahagia karena mendapat panggilan membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Andy Setyo tidak akan menyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh Shin Tae-yong.

"Perasaan pastinya senang karena pada kesempatan ini saya masih dipercaya sama Coach Shin untuk mengikuti training camp ini," imbuh Andy Setyo.

Ya, Timnas Indonesia akan mendapat lawan yang kuat di agenda FIFA Matchday kali ini. Pertama, tim besutan Shin Tae-yong akan menjajal kemampuan Palestina yang memiliki peringkat 93 FIFA. Kemudian, Skuad Garuda bakal menantang Argentina yang merupakan juara Piala Dunia 2022.